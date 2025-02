Pagelle Masterchef 14: Gianni butta via una doppia occasione

Si è conclusa anche l’ottava puntata di Masterchef 14 e anche dopo questo ottavo appuntamento non sono mancati i momenti emozionanti, quelli difficili, quelli di gioia e ancora quelli di sconforto, come dopo un’eliminazione. E a lasciare la gara, nell’ottava puntata, è stato il simpaticissimo e amatissimo Gianni, entrato nel cuore degli chef ma anche dei compagni, come dimostra l’emozione di tutti non appena è stato nominato dai giudici per abbandonare il gioco. Gianni (5.5), infatti, ha peccato doppiamente nella puntata di Masterchef 14 e per questo nelle pagelle merita un’insufficienza. Dopo essere stato graziato dopo l’invention test, dove ha fallito nel piatto vegano, anche con il pesce, al pressure test, non ha fatto meglio: anche il grembiule nero, infatti, è stato revocato. I giudici, infatti, hanno decretato il suo piatto come peggiore, invitandolo a lasciare la Masterclass.

Ha rischiato grosso anche Mary (6) che dopo aver fatto male nell’invention test ha avuto la capacità e la bravura di comprendere i suoi errori e di fare decisamente meglio nella prova decisiva del pressure test, nella quale ha rischiato anche Katia (5.5) che non ha di certo vissuto la sua puntata migliore. La concorrente originaria di Napoli, infatti, non ha convinto né con il suo risotto nell’invention test, né al pressure test ma è stata ugualmente salvata dai giudici. Simone (5.5) ha vissuto invece una puntata a luci alternate, non brillando in esterna in coppia con Katia ma neppure al pressure test, dove è stato salvato per miracolo.

Pagelle Masterchef 14: Anna e Franco vincono l’esterna e vedono la finale

Nell’ottava puntata di Masterchef 14, Jack (6.5) si è aperto, mostrando un nuovo lato di sé. Il concorrente, per quanto riguarda il gioco, ha fatto meno bene che in altre puntate anche se in esterna con Claudio la loro affinità si è vista, così come il talento. E proprio Claudio (6.5) ha rischiato di scivolare sull’invention test nonostante fosse stato il migliore della mystery, ma comunque è riuscito a rialzarsi e ad andare avanti. Nelle pagelle, poi, non possiamo non menzionare la protagonista della puntata, Anna (8), autrice di prove praticamente perfette. Ha brillato infatti in ognuna di esse, in particolar modo in esterna, vincendola con Franco. E anche per Franco (7.5) la puntata è stata incredibilmente soddisfacente, come dimostra la vittoria nell’innovation test.