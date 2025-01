Pagelle Masterchef Italia 14, i voti a giudici e aspiranti chef: puntata difficile per Anna

Non è stata una puntata semplice per Masterchef Italia 14 e le pagelle rispecchiano il clima di tensione e nervosismo che c’è stato in cucina, con vari concorrenti a serio rischio eliminazione. Puntata difficile in particolar modo per Anna (5.5), che dopo essere risultata la migliore nell’invention test con la pizza fritta, ha rischiato seriamente l’eliminazione di fronte alla chef Pia Leon, peruviana. Dopo la vittoria della prova, avrebbe dovuto giocare d’astuzia nel formare le coppie per la prova successiva ma così non è stato e a rischiare è stata solo lei.

In coppia con Samuele (5), infatti, non ha cucinato il piatto migliore della sua vita e per questa ragione è andata all’ultimo atto: anche nell’ultima prova non ha brillato e si è salvata solamente di fronte a Linda (5), che ha fatto peggio di lei. Male anche Samuele, che si è salvato grazie alla golden pin che non aveva ancora speso. All’ultimo atto si è salvato anche Simone (6), che ha peccato un po’ di arroganza nel corso della puntata, soprattutto nella prima prova con la chef Pia Leon, affermando di avere ragione. Un atteggiamento presuntuoso non apprezzato dal pubblico.

Pagelle Masterchef Italia 14, Gianni e Pino funzionano in coppia

Durante la prima prova dello skill test di Masterchef Italia 14, Gianni (7) e Pino (6) hanno fatto coppia, riuscendo a sorpresa a lavorare bene insieme nonostante le loro divergenze caratteriali. Gianni, in particolare, è un trascinatore: con il suo carattere solare ed esplosivo è uno dei personaggi più amati dello show e non manca neppure il talento. Bene anche Franco (7) sia nella prova della pizza fritta che in quella dello skill test, in compagnia con Claudio (7). Puntata importante anche per Jack (8) che ha ottenuto la golden pin ma allo stesso tempo ha fatto una buona prova anche nell’invention test e nello skill test, in coppia con Alessia (7). Puntata tranquilla per Katia (7) e Mary (7).

Bocciatura però per un’altra concorrente, Sara (5), che non è riuscita a friggere una pizza nella prova della pizza fritta e per questa ragione è stata penalizzata nello skill test. Nessuna eliminazione, infatti, anche se un po’ a sorpresa: la mancata presentazione di un piatto è una mancanza grave, soprattutto a Masterchef Italia 14, ma sembrerebbe che questa volta i giudici ci siano passati sopra. Proprio per via di questa mancata eliminazione, i giudici questa volta non vanno oltre il 5.5: fa storcere il naso, infatti, quanto accaduto.