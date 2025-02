Pagelle Masterchef Italia 14: Anna pazzesca, è la prima finalista

Siamo arrivati all’atto finale, o quasi, di Masterchef Italia 14. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore della quattordicesima edizione del talent di cucina italiano, vediamo le pagelle Masterchef Italia 14 della semifinale. A volare alla fase ultima del programma sono in quattro: Anna, Jack, Mary e Simone. Fuori, invece, Franco (6) che non ha vissuto delle prove semplici. Dopo aver fallito l’invention test, infatti, il concorrente è stato costretto ad indossare il grembiule nero, saltando la prova in esterna. Al pressure test, invece, Franco si è dovuto sfidare con Jack, Mary e Simone, non riuscendo a fare il piatto migliore. Per questa ragione, dopo aver ricevuto una seconda chance, l’aspirante chef è stato eliminato dal gioco, posizionandosi in quinta posizione, con grande emozione da parte sua, dei giudici e degli altri concorrenti.

Infortunio Franco a Masterchef 14: "Mi sono tranciato un pezzo di dito"/ "Sono finito in ospedale"

La prima a volare in finale è stata Anna (9). Una puntata indimenticabile per lei, che arriva dopo momenti non semplici nei giorni precedenti. L’aspirante chef, infatti, ha trionfato prima dell’invention test e poi nella prova in esterna in un ristorante a tre Stelle Michelin. Nonostante avesse scelto di realizzare il piatto più difficile di tutti, infatti, Anna è riuscita perfettamente nell’esecuzione, prendendosi i complimenti dei giudici e degli chef. Si è poi emozionata, mostrando un lato più dolce di sé, quello più attaccato alla famiglia e volenteroso di far bene anche per le persone a lei vicine.

ELIMINATI E FINALISTI DI MASTERCHEF 14: CHI SONO/ Franco via ad un passo dalla finale

Pagelle Masterchef Italia 14: in finale volano in tre oltre Anna

Dopo Anna, il primo concorrente a volare in finale di Masterchef Italia 14 è stato Jack (7.5), che pur non avendo vinto nessuna prova non ha mai rischiato il posto all’ultimo atto della competizione. Molto buona soprattutto la prova in esterno con la pasta alla Nerano che è piaciuta ai giudici e agli chef del ristorante pluristellato “Quattro passi”.

Per quanto riguarda Mary (7), la concorrente ha mostrato anche oggi un lato più umano di sé e più fragile ed è stata brava a sfruttare i consigli dei giudici agli altri compagni, indirizzandoli a suo favore, conquistando la finale. Per quanto riguarda Simone (7), dopo aver vinto nella mystery box, ha fatto bene anche nelle restanti prove fino a giungere appunto in finale.

Masterchef Italia 14, semifinale/ Diretta, eliminati e finalisti: Franco fuori, quinta posizione