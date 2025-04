Pagelle Ne vedremo delle belle, caduta di stile per Matilde Brandi?

È giunto il momento delle Pagelle di Ne vedremo delle belle per la puntata finale di oggi 12 aprile 2025. Come sappiamo, Carlo Conti ha deciso di chiudere il programma in anticipo dati alcuni intoppi sulle date e sugli ascolti, preferendo abbassare la serranda su un programma che ha convinto pochissimo il pubblico di Rai Uno. Nonostante l’amaro in bocca, le showgirl hanno dato ancora una volta il meglio di loro stesse per convincere i giudici di essere delle vere dive, capaci di ballare, cantare e tanto altro. Come se la sono cavata durante la serata finale? Vediamo i top e i flop di quest’ultima puntata.

Non possiamo iniziare che da Matilde Brandi, che stasera ha svelato una parte di sè un po’ da bad girl. Infatti, le è scappata una bella parolaccia nei confronti del ballerino che stava danzando con lei in Dirty Dancing. Senza fare le paternali, ma di certo da lei non ci aspettavamo un’uscita del genere. Ad ogni modo, dobbiamo dare ragione a Mara Venier: Matilde deve acquisire più sicurezza. Sembra sempre in difficoltà, sull’orlo delle scuse e del pianto, eppure avrebbe tutte le qualità per essere una diva. Matilde Brandi: voto 6, ma solo perchè la sua uscita trash ha sollevato la finale.

Pagelle Ne vedremo delle belle, classe ed eleganza per Lorenza Mario

Le hanno dato della perfettina nelle lettere anonime, e sebbene possa essere vero, Lorenza Mario è stata colei che durante il corso di Ne vedremo delle belle ha dimostrato di essere una vera showgirl. Anche durante la puntata finale non ha sbagliato un colpo lasciando tutti di stucco. Che dire, se non è lei la vera vincitrice chi potrebbe esserlo? Lorenza Mario, voto 10.

Meno sul pezzo Pamela Prati, che troppo silenziosa si nasconde dietro ad un’apparenza taciturna senza mettersi abbastanza in gioco. Anche lei, con un portamento elegantissimo ha concluso queste quattro settimane di sfide in modo degno, ma anche qui è mancato del pepe. Durante la finale di Ne vedremo delle belle è apparsa un po’ assente, quasi come se si fosse arresa. Forse era solo stanca? Pamela Prati, voto 5.

Pagelle Ne vedremo delle belle, rimonta di Valeria Marini

“Non viene alle prove“, “Non arriva in tempo agli allenamenti“, dicevano. Ma Valeria Marini ha spaccato. Durante la finale di Ne vedremo delle belle è stata incredibile, ballando un tango in modo perfetto e seguendo alla lettera i passi che le sono stati assegnati. Certo, avrebbe potuto impegnarsi di più, ma l’essere diva è ormai insito in lei. Valeria Marini, voto 8. Ma solo per questa sera! Siete d’accordo con i nostri voti? Chi avreste fatto vincere il programma?