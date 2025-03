Pagelle Ne vedremo delle belle, Valeria Marini capricciosa: bocciata

Si conclude la prima puntata di Ne vedremo delle belle, programma condotto da Carlo Conti su Rai Uno con la vittoria di Pamela Prati, che ha convinto i giudici e le altre concorrenti grazie alla sua performance riguardante il musical. Lo show vede dieci storiche showgirl che si sfidano l’una contro l’altra mostrando il loro talento in diverse branche del mondo dello spettacolo. Ma chi se l’è cavata meglio oltre alla Prati? Andiamo subito a scoprire quali sono stati i top e i flop con le gaffe più memorabili di questa serata. Ecco di seguito le nostre pagelle di Ne vedremo delle belle!

NE VEDREMO DELLE BELLE, PUNTATA 22 MARZO 2025/ Diretta: le photo-stories di Lorenza Mario e Matilde Brandi

Partiamo da Valeria Marini, che è stata la prima a esibirsi contro Veronica Maya. Agguerritissima, ha sfidato la collega nel ballo mostrando come al solito tutta la sua sensualità, anche troppa forse, dato che Christian De Sica ha visto tutto quello che c’era sotto la gonna! Alla fine della puntata, però, Valeria Marini è stata vittima di sè stessa con un colpo basso che forse poteva risparmiarsi: si è detta triste di non aver vinto con tanto di faccia corrucciata dopo la notizia della vittoria di Pamela Prati. “Sono stanca di fare sempre la Cenerentola della situazione“, ha detto, e Carlo Conti è stato costretto a consolarla. Valeria Marini, voto 5.

Valeria Marini hot a Ne vedremo delle belle: si alza la gonna/ Christian De Sica choc: "Si è visto il c*o"

Pagelle Ne vedremo delle belle: Patrizia Pellegrino rimandata in storia

Passiamo poi alla gaffe delle gaffe di Patrizia Pellegrino, alla quale è toccata una delle sfide più temute, la photo-story. Insieme a Lorenza Mario ha dovuto raccontare sè stessa tramite delle foto che comparivano sullo schermo, cercando allo stesso tempo di far emozionare il pubblico. Peccato che più che generare commozione ha regalato tante risate dopo aver scambiato Garibaldi per Giuseppe Verdi. Sempre Giuseppe si chiamano, è vero, ma uno di loro è il generale e ex deputato del Regno d’Italia: “Mi ha confuso la barba“, ha detto. Patrizia Pellegrino, voto 7 per la simpatia. Almeno è stata autoironica!

Carmen Russo/ "Ne vedremo delle belle? È un’emozione stupenda tornare in sala prove"

Continuiamo le pagelle di Ne vedremo delle belle con un’altra protagonista di questo programma, Mara Venier. Seduta al tavolo dei giudici con Christian De Sica e Frank Matano si è mostrata ancora una volta come il vero “brio” della festa, il perno attorno al quale è ruotato lo show. Senza di lei, infatti, il talent di Carlo Conti avrebbe perso punti decisivi. Simpatica, divertente e senza mai paura di farsi valere, Zia Mara merita un bel 9.

Pagelle Ne vedremo delle belle: Carmen Russo non prende una nota, ma va bene così

E poi c’è Carmen Russo, che ci ha fatti sognare con una cover sanremese di Marcella Bella. Sognare nel senso che in quei momenti avremmo voluto essere altrove, magari con dei tappi nelle orecchie! In men che non si dica, la moglie di Enzo Paolo Turchi ha fatto lo slalom tra le note, ma con dignitoso coraggio. Infatti, non si è sottratta ad una difficilissima interpretazione acappella, dove ha mostrato tutta la sua determinazione nel cantare senza musica. Per questo motivo, da noi si becca un 7 e mezzo: apprezziamo il coraggio di sbagliare, ma vi preghiamo, la prossima volta fatela ballare!