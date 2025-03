Pagelle Ne vedremo delle belle, seconda puntata 29 marzo 2025: i top e i flop della serata

Dopo una settimana di grande attesa è tornato Ne vedremo delle belle. I fan hanno tenuto il fiato sospeso per ben sette giorni impazienti di scoprire le dinamiche della seconda puntata dello show di Carlo Conti, soprattutto l’evoluzione della rivalità tra le dieci concorrenti. E neanche stavolta il pubblico è rimasto deluso, con gaffe di Valeria Marini e qualche delusione da parte di Patrizia Pellegrino, che a quanto pare ha tutte contro. Bando alle ciance, passiamo alle pagelle di Ne vedremo delle belle, per scoprire chi se l’è cavata meglio questa settimana. Pronti?

Si parte in grande stile con Pamela Prati, che ancora oggi sfoggia un fisico da Madre Natura nonostante l’età che avanza. A 66 anni fa invidia alle ventenni e decide di non nascondere il suo corpo con una tutina trasparente. Non solo, si è esibita in maniera impeccabile anche nella sfida di canto, dimostrando di essersi decisamente ripresa dalle vicende degli ultimi anni che l’hanno vista al centro delle polemiche. Brava Pamela, voto 8 e mezzo per un abito che poche si possono permettere.

Pagelle Ne vedremo delle belle: per fortuna c’è Lorenza Mario

Proseguiamo con Patrizia Pellegrino, che non sfugge alle nostre pagelle di Ne vedremo delle belle. Durante la seconda puntata è stato palese a tutti che la showgirl non è ben accetta dal pubblico. Anche Carlo Conti ha detto in puntata che è evidente che la Pellegrino non sia vista di buon occhio dalle altre concorrenti. In più, ha fatto discutere la sua diatriba con Valeria Marini, la quale per il nervoso voleva tirarle un mango in testa. Durante la serata ha dimostrato di essere brava a cantare, anche se dobbiamo dare ragione a Mara Venier: “Patrizia, un po’ meno!”. Voto 6.

E poi c’è Lorenza Mario, che non delude mai. Il pubblico la vede un po’ come il pesce fuor d’acqua della serata, dato che è la più sobria e la meno litigiosa rispetto alle altre. Ma a stupire è stata la gara di canto: che voce! Una sensualità pazzesca e doti canore da urlo. Brava Lorenza, elegante e un po’ defilata rispetto alle dinamiche delle prime donne. Di certo, è lei a conferire un tocco di morigeratezza. Lorenza Mario prende il massimo alle nostre pagelle di Ne vedremo delle belle: voto 10. Siete d’accordo?