Pagelle Ne vedremo delle belle: Frank Matano si è risvegliato?

La terza puntata di Ne vedremo delle belle finisce con una classifica che ha lasciato tutti senza parole. A vincere ufficialmente è stata Pamela Prati con 54 punti, tallonata da Lorenza Mario che invece ne ha guadagnati pochi in meno, 51. Secondo giudici e concorrenti, invece, avrebbe vinto Angela Melillo, ma come sappiamo i colpi di scena in questo show sono sempre dietro l’angolo. Corriamo quindi a scoprire i nostri voti nelle Pagelle di Ne vedremo delle Belle. Chi avrà performato meglio? Partiamo da uno dei giudici.

Questa sera Frank Matano si è fatto sentire più del solito e come aveva ironicamente promesso a inizio puntata, ha “quasi” litigato con Patrizia Pellegrino dopo che questa gli ha chiesto di sciacquarsi la bocca prima di parlare di lei. Finalmente il giudice ha tirato fuori la personalità oltre alla comicità e il pubblico sembra aver apprezzato il suo atteggiamento. Matano non si è risparmiato nemmeno con Carmen Russo, dandole della venditrice di tappeti ma conservando sempre la sua solita ironia e anima poco litigarella. Frank Matano, voto 8 per essere riuscito a tirare fuori la grinta.

Pagelle Ne vedremo delle belle: Carmen Russo regina del botta e risposta

Passiamo poi a Carmen Russo, che non passa inosservata alle nostre Pagelle Ne vedremo delle belle. Come se l’è cavata la ballerina e moglie di Enzo Paolo Turchi? Inutile dire che la sua simpatia spicca tra tutte le prime donne concorrenti del programma di Carlo Conti su Rai 1. Sarà per la sua lunga esperienza e per il suo meraviglioso carattere, ma Carmen Russo dimostra sempre di non aver paura di mettersi in gioco. Le sue battute pronte a Frank Matano hanno fatto impazzire il pubblico e anche noi, per questo, voto 10!

E poi c’è Patrizia Pellegrino, che ancora non convince e non ci convince. Durante la terza puntata ha raccontato di aver avuto un tumore al rene tre anni fa, e che la sua missione oggi è quella di infondere felicità agli altri. Per quanto si possa empatizzare con lei, la showgirl continua a non entrare nelle grazie delle altre concorrenti forse per il suo essere troppo permalosa (come abbiamo visto nel litigio con Frank Matano). Insomma, giocare la carta della vita difficile, generalmente non paga, ma ci vorrebbe più tranquillità e meno bizze. Patrizia Pellegrino, voto 5.

Pagelle Ne vedremo delle belle: Valeria Marini porta a casa un’altra sconfitta

Sembra segnato il destino di Valeria Marini a Ne vedremo delle Belle. La soubrette si piazza ancora tra le ultime in classifica, ormai quasi rassegnata per le sue performance che non riescono mai a soddisfare a pieno i giudici e le concorrenti. Le altre showgirl, infatti, non le hanno dato neanche un voto. Forse è ora di cambiare strategia! Valeria Marini, voto 6 per incoraggiamento.