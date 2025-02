Pagelle Ora o mai più 2025, top e flop 4a puntata: Loredana Errore emozione unica

È terminata anche la quarta puntata di Ora o mai più 2025 e anche in questa diretta ne abbiamo viste delle belle, o meglio, di tutti i colori, date le enormi gaffe di Donatella Rettore che durante la serata si è lasciata sfuggire la n-word, aprendo un argomento fiammante di questi ultimi anni. Passiamo subito alle Pagelle Ora o mai più 2025 per questa nuova puntata e vediamo chi se l’è cavata meglio e chi invece ha ottenuto – secondo noi – i voti più bassi.

Partiamo da una delle cantanti più discusse di tutta la serata, ovvero Loredana Errore. L’artista, con la sua voce profonda e allo stesso tempo velata, riesce sempre a lasciare il pubblico a bocca aperta e anche i giudici che hanno riconosciuto in lei tantissimo talento e una grande teatralità nel cantare. A noi è piaciuta, anche se dovrebbe essere più sicura di sè. Loredana Errore, voto 9, perchè chi canta con emozione arriva sempre al cuore degli spettatori, e infatti ha vinto questa puntata!

Pagelle Ora o mai più 2025, Donatella Rettore gela il pubblico: collezione di gaffe

A sparare strafalcioni uno dopo l’altro è stata Donatella Rettore, che nella puntata di Ora o mai più 2025 di sabato 1 febbraio è finita al centro delle polemiche per la sua n-word in una frase a Loredana Errore, la quale le ha fatto notare di stare attenta alle parole. Ma non è finita qui! L’artista di “Splendido splendente” ha poi fatto uno sgradevole riferimento religioso ed è stata rimproverata da Marco Liorni che le ha fatto notare con garbo di essere esagerata nelle sue esternazioni. Per le nostre Pagelle Ora o mai più 2025 Donatella Rettore, voto 5.

Giusto essere rilassati, ma non così tanto! Passiamo ora a Marco Masini, che come ogni serata si dimostra uno dei più colti in campo musicale insieme al collega Alex Britti. Pacato, educato, calmo e con talento da vendere, Marco Masini riesce sempre a stupire il pubblico. Lui è uno dei pochi che muove giudizi costruttivi ai cantanti senza cadere nella polemica e nella banalità. Marco Masini, voto 10.

Pagelle Ora o mai più 2025, Matteo Amantia un po’ scarico?

Sarà stata la scelta dei brani poco azzeccata, o la stanchezza dopo quattro puntate, ma Matteo Amantia anche conosciuto per essere il leader degli Sugarfree si è dimostrato leggermente sottotono durante l’ultima diretta di Ora o mai più 2025. Nonostante ciò, ha saputo difendersi molto bene, specialmente nel duetto con Loredana Errore. Peccato che i giudici non l’abbiano incoraggiato abbastanza. Matteo Amantia, voto 7 e mezzo!