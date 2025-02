h2>Pagelle Ora o Mai Più 2025, 5a puntata: top e flop, Donatella Rettore nel mirino del web

Si è appena conclusa la serata e non potevano mancare anche per la quinta puntata le nostre pagelle Ora o Mai Più 2025. Si parte con Pierdavide Carone VOTO 8, il cantautore che si è fatto conoscere nel talent di Amici ha incantato tutti con la sua versione de La donna cannone di Francesco De Gregori, esibizione perfetta con intonazione e sentimento standing ovation e giudizi più che positivi da parte di tutti i coach tranne di Donatella Rettore VOTO 6 che ha dato un misero 5 ed è finita nel mirino del web. Eccessivamente critica con alcuni e più leggera e permissiva con altri la Rettore come giudice lascia un po’ a desiderare finendo spesso nel mirino del web.

Si passa poi a Carlotta VOTO 9, la sua versione di Splendido Splendente è stata sicuramente una delle migliori performance nel talent. Le nostre pagelle Ora o Mai Più 2025 continuano con Antonella Bucci VOTO 7 oggi particolarmente precisa nella sua versione de La musica è finita ma forse le mancava molto cuore e sentimento. Patty Pravo le dà della ‘voce stupita’ ma scoppia un putiferio solo quando le dà della corista tanto che la Pravo cui poi si scusa: “Non volevo offendere nessuno dando della corista.” “Io non ho mai fatto la corista” è il commento piccato della Bucci.

Matteo Amantia Scuderi VOTO 9 voce spettacolare, tecnicamente tra le migliori del talent anche in brani leggeri come Baciami e Portami a Ballare ed in più accusa apertamente gli altri coach/ giurati di non essere imparziali. Insomma sotto molti aspetti tra i migliori e forse l’unico insieme a Pierdavide Carone con tutte le carte in regole per potersi rilanciare. Peccato però che in questa puntata si è dovuto cimentare con i grandi nomi dei cantautori ed in questi pezzi fa un po’ fatica.

Le nostre pagelle Ora o Mai Più 2025 continuano con Valerio Scanu VOTO 7 ha voce e personalità da vendere ma paga da sempre lo scotto di essere poco simpatico con la sua Io lavoro e penso da te di Lucio Battisti riesce a modernizzare un grande classico. Anonimo Italiano VOTO 7 bella voce.

Loredana Errore VOTO 7,5 per la sua storia, la sua grinta e la sua voglia di rivalsa meriterebbe un dieci ma la voce non è più quella che nel 2009 conquistò il pubblico di Amici con la sua interpretazione di Sally, tuttavia, emoziona. Loredana inoltre ha voluto chiarire che non pensa di impietosire nessuno e che sicuramente questo non è il suo intento. Ed infine le pagelle Ora o Mai Più 2025 si concludono con Pago VOTO 7 con Ragazzo Triste mostra passione e grinta ma la voce non convince anche nel duetto con Ivana Spagna fa non poca fatica anche se tutti apprezzando l’enorme sforzo e il suo impegno.