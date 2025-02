Pagelle Ora o Mai Più 2025, 6a puntata: Pierdavide Carone e Matteo Amantia Scuderi favoriti

Decretato il vincitore e letto la classifica definitiva non potevano mancare le nostre pagelle Ora o Mai Più 2025 della 6a puntata. Nella prima manche a spiccare è stato Pierdavide Carone VOTO 9, il cantautore pugliese nato nel talent di Amici accettando la sfida lanciata dalla mamma ha cantato Non ho l’età di e con Gigliola Cinquetti convincendo tutti. In questa esperienza ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per riprendersi la scena: voce, presenza scenica e attitudine.

Si passa poi a Matteo Amantia Scuderi degli Sugafree VOTO 9, la voce più potente del programma potrebbe benissimo rilanciarsi nel mondo della musica oggi si è esibito con Zingaro Felice con Alex Britti ed anche in questa puntata ha convinto non solo tutti gli altri coach ma anche il pubblico a casa che si è espresso con elogi e complimenti su X. Un po’ sottotono in questa puntata Carlotta VOTO 6 che non è riuscita ad emergere ed infatti si è posizionata agli ultimi posti della classifica. Il suo percorso è fortemente penalizzato anche dalle crescenti e palesi tensioni con la sua coach Donatella Rettore. Con Knock On wood con Amii Steward si riprende la scena e vince la sfida.

Pagelle Ora o Mai Più 2025 puntata del 22 febbraio 2025: Antonella Bucci e Carlotta partono sottotono poi esplodono

Continuano le nostre pagelle Ora o Mai Più 2025 della 6a puntata. Sbavature sottolineate dai coach anche per Antonella Bucci VOTO 7 che ha però regalato un momento romantico commuovendosi dopo la dedica del marito Mauro Mengali, suo compagno di vita da più di ventidue anni. Le due hanno in comune una splendida voce ma pagano lo scotto di non riuscire a creare simpatia ed empatia. Tasto sottolineato anche da Patty Pravo che mentre nella scorsa settimana ha definito la Bucci una voce stupida oggi l’ha incoraggiata a darsi di più al pubblico. Tuttavia con Enrico Ruggeri in Quello che le donne non dicono ha fatto esplodere la sua grinta e vocalità.

Si passa poi ad Anonimo Italiano VOTO 7 commuovente il suo racconto sulla malattia e sulla moglie Rosy che gli è stato vicino ma questa sera pur avendo una buona tecnica non è riuscito ad emozionare. Pesantemente criticato dalla giuria anche Valerio Scanu VOTO 8 Donatella Rettore l’ha stroncato dicendo che gridava ed urlava e paragonandolo a Claudio Villa, non in quanto voce potente ma in quanto ‘antico’. Anche lui pur essendo tecnicamente tra i più bravi paga lo scotto di poca empatia anche se il pubblico in studio lo ha decretato vincitore.

Ora o Mai Più 2025, pagelle 6a puntata: Loredana Errore e l’impegno premiato

Le nostre pagelle Ora o Mai Più 2025, 6a puntata si chiudono con Loredana Errore VOTO 9,5, il terribile incidente che l’ha vista coinvolta ha lasciato segni permanenti ma in queste settimane è stata sicuramente la cantante che più di tutti si è impegnata ed a dimostrato di avere grinta e coraggio da vendere. Grazie all’aiuto del suo coach Marco Masini sta facendo passi da gigante ed i risultati si stanno vedendo. In questa puntata ha regalato una splendida interpretazione de Le scarpe piene di sassi di Jovanotti e poi una particolare versione de Il mare d’inverno. Menzione speciale a Rita Pavone VOTO 10 per come ha infiammato lo studio e l’energia dimostrata con il brano di Tina Turner.