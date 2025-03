Pagelle Ora o mai più 2025: Marco Liorni troppo serio? C’è chi rimpiange Amadeus

Si è conclusa anche questa stagione di Ora o mai più 2025 con un risvolto che ha convinto il pubblico: la vincita di Pierdavide Carone. Il cantante si è mostrato estremamente preparato e meritevole di vittoria sin dall’inizio e i fan con la giuria lo hanno premiato decretandolo sempre primo nel podio. Ma veniamo alle nostre Pagelle Ora o mai più 2025 e scopriamo quali sono stati i top e i flop dell’ultima puntata del programma condotto da Marco Liorni. Ed è proprio da lui che vogliamo partire: come se l’è cavata nella conduzione del talent?

Marco Liorni è un conduttore puntiglioso e serio, forse troppo per essere al timone di uno show che prevede moltissimi colpi di scena e una sana dose di gaffe da parte dei giudici. Molti utenti su X si sono lamentati della sua conduzione a tratti troppo “fredda” e schematica, poco coinvolgente per un talent che per sua definizione dovrebbe essere frizzante. Alcuni fan hanno rimpianto la presenza di Amadeus, conduttore celebrativo e capace di esprimere un punto di vista ironico sulle dinamiche all’interno del programma. Marco Liorni, voto 6 e mezzo: senza infamia e senza lode.

Pagelle Ora o mai più 2025, da Britti a Matteo Amantia: qualcuno ha peccato di tatto

Continuiamo le nostre Pagelle Ora o mai più 2025 con Matteo Amantia, un cantante che con fierezza ha portato avanti il suo stile rockeggiante in tutto e per tutto durante il corso del programma, anche nell’inedito “Togliersi di torno”. Voce da primi 2000, non perde un colpo: dall’estensione vocale degna di nota fino alla voglia di mettersi continuamente in gioco. A dirla tutta, sarebbe potuto essere tranquillamente uno dei giudici. Il frontman degli Sugarfree è pronto a ripartire con il gruppo che ha fatto sognare milioni di ragazzi italiani grazie a “Cleptomania” e forse, da adesso in poi non verrà ricordato solo per quello. Matteo Amantia, voto 10. Perchè il talento va premiato anche se un po’ “vintage”.

Passiamo a parlare del suo coach, nonchè Alex Britti che durante la finale di Ora o mai più 2025 ha avuto un piccolo diverbio con Loredana Errore. Una discussione dove ha risposto in modo decisamente infelice facendo il verso alla cantante che ha spiegato di aver avuto un problema in cuffia, causa di alcuni momenti di incertezza durante la canzone. Ebbene, da Alex Britti ci si aspettava più educazione, sensibilità e tatto, anche a fronte di quanto dichiarato in puntata dalla Errore, che ha svelato alcune debolezze emotive. Alex Britti doppio voto: 9 come cantante, un po’ meno come coach: 6.

Pagelle Ora o mai più 2025: Marco Masini rivelazione umana

Proseguiamo le nostre Pagelle Ora o mai più 2025 con un giudice che ha stupito tutti, Marco Masini. Abbiamo imparato a conoscerlo meglio nell’ultimo mese, tra il programma di Liorni e Sanremo 2025, dove ha cantato a fianco di Fedez. Schivo e timido, non si era mai esposto così tanto sul piccolo schermo, dove ha sempre dimostrato grande professionalità. Insomma, dietro al cantante di “Bella st**za” e di tante altre canzoni dal taglio apparentemente bellicoso si nasconde un’anima buona e appassionata di musica. Ottimo il suo rapporto con Loredana Errore, con la quale ha mostrato tanta sensibilità. Marco Masini, voto 8.