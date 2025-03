Pagelle Pechino Express 2025, 1a puntata: è Nathalie Guetta show tra risate ed esaurimento

Si è appena conclusa la 1a puntata di Pechino Express 2025 e non potevano mancare le nostre pagelle Pechino Express 2025. Nathalie Guetta VOTO 10, perchè è riuscita a catalizzare totalmente l’attenzione sin dai primi minuti. Costantino Della Gherardesca, con cinico sarcasmo, le affida la Busta Nera perché è la più affidabile e lei, ovviamente, dopo dieci minuti la perde. È un pozzo continuo di battute ma non sono mancati anche dei pesanti screzi contro il suo complice Vito Bucci segno che è già esaurita e non è può più. E proprio con il suo compagno d’avventure sono una coppia agguerrita e pronta a tutto per vincere persino ad ‘uccidere’ Giulio Berruti o comunque a metterlo sotto con il pick-up. Anche alla coppia, i Cineasti, VOTO 10.

Anticipazioni Pechino Express 2025, 2a puntata 13 marzo 2025/ Complici contro Magici: "Non ci piacete"

Molto più in sordina sono partiti gli altri concorrenti ed è difficile classificarli. Gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba VOTO 7, i due hanno dimostrato di essere affiatati e complici, prima di partire hanno ammesso che temevano che questa esperienza potesse dividerli o fare sorgere dei problemi e invece ne sono usciti rafforzati, si spera però che nel corso delle puntate abbiano più spazio ed escano fuori di più. In sordina sono partiti anche i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi VOTO 6 è innegabile la loro amicizia ma al reality, nella puntata di questa sera, hanno dato molto poco.

PECHINO EXPRESS 2025, 1A PUNTATA/ Diretta, coppie ed eliminati: Magici vincitori, Busta Nera salva Complici?

Pagelle Pechino Express 2024: le Atlantiche Ivana Mrazova e Giale De Donà già elette le più antipatiche

Le nostre Pagelle di Pechino Express 2025 continuano con le Atlantiche Ivana Mrazova e Giale De Donà VOTO 5 per il web sono già state elette le più antipatiche. Sin da subito hanno dimostrato poca sintonia e affiatamento, la scena con il tamilok, un piatto tipico filippino molto sgradevole anche alla vista, non è piaciuta agli occhi attenti del web nè è passata inosservata. Inoltre un piccolo imprevisto con un maialino, utilizzato durante una prova, ha fatto finire sia loro che il programma nella bufera con polemiche e attacchi per l’uso degli animali come forma di divertimento. È scoppiata la polemica ed il video è stato rimosso.

Giulio Berruti contro Nathalie Guetta a Pechino Express 2025: "Ho rischiato di morire"/ Lei: "Sei imbecille"

Molto poco si sono mostrate le Sorelle Debora e Samanta Togni, i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo VOTO 6 sulla fiducia. Capito a parte i Complici Dolcenera e Gigi Campanile VOTO 8, entrati con il motto del Pace e Amore e dichiarando in tutti i luoghi e in tutti laghi di non essere attenti alla gara ma li solo per vivere il qui e l’ora, hanno attaccato i Magici Jey e Checco Lillo colpevoli di averli eliminati. Insomma una coppia che almeno aggiunge pepe al reality. Cineasti ed Estetici Gulio Berruti e Nicolò Maltese VOTO 7 agguerriti e competitivi si sono dimostrati degli ottimi giocatori ma anche loro possono fare di più.

Pechino Express 2025, pagelle: Costantino Della Gherardesca garanzia

Nelle pagelle Pechino Express 2025 la menzione d’onore spetta al conduttore del reality: Costantino Della Gherardesca VOTO 10, sempre fedele a se stesso è una garanzia. Al timone sin dalla seconda edizione dopo essere stato concorrente nella prima, Costantino ha come tratto caratteristico un’ironia sottile ed il sarcasmo. Non lesina battute pungenti senza però mai offendere, geniale infine l’idea di affidare la Busta Nera ad una delle concorrenti più particolari dell’edizione: Nathalie Guetta che infatti l’ha persa dopo 10 minuti dall’inizio della gara.