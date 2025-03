Pagelle Pechino Express 2025, 2a puntata del 13 marzo 2025: Complici pessimi giocatori

Si è appena conclusa la 2a puntata dell’adventure game di Sky Uno e non potevano mancare anche le nostre pagelle Pechino Express 2025 si parte dalla coppia de I Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci VOTO 7, in questa puntata molto più sottotono rispetto alla prima anche se la complessa personalità di Nathalie Guetta è venuta fuori lo stesso. Degno di nota lo scambio di battute con I Magici Jey e Checco Lillo. I due giovani per impietosire un autista ed ottenere un passaggio hanno finto che l’attrice francese fosse loro nonna, malata e fragile ma l’attrice non ha gradito: “Mi stavano simpatici ma adesso penso che sono stron*i”

I Complici Dolcenera e Gigi Campanile VOTO 4, già nella prima puntata hanno dimostrato di essere strateghi e calcolatori, in questa hanno dimostrato di essere anche scrocconi, poco empatici e degli approfittatori. Non solo hanno chiesto ai Primiballerini di dividere il passaggio ma hanno anche chiesto ed ottenuto di firmare prima di loro il Libro Rosso, Virna Toppi è scoppiata a piangere dopo aver capito di essere stata ‘fregata’. Insomma, è un gioco ed una gara e ci sta essere agguerriti e determinati per arrivare alla metà… ma non scorretti.

Pechino Express 2025 pagelle, puntata del 13 marzo 2025: Spettacolari eliminati a testa alta

Le nostre pagelle Pechino Express 2025 continuano con I Primiballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo VOTO 10 i migliori della puntata. Disponibili, corretti, attenti, spigliati e pronti dovrebbero imparare ad essere meno disponibili soprattutto con chi se ne approfitta. Emerge però tutta la loro bontà ed anche come coppia sono molto complici e affiatati. Complici ed affiatati sono anche Gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) Federica Camba VOTO 10, dopo essersi commossi nella scorsa puntata pensando alla figlia Nina dopo aver vista la figlia più piccola di una famiglia che li ha ospitati. Nella 2a puntata hanno affrontato le prove e le sfide sempre con il sorriso e l’ottimismo ma dimostrando anche di essere in gamba e svelti. Tuttavia, in questa puntata sono stati penalizzati da vari malus, giunti ultimi ed eliminati per pura strategia dagli Estetici. Finisce immeritatamente in maniera prematura l’avventura della coppia

Le pagelle Pechino Express 2025 continuano con Le Sorelle Debora e Samanta Togni VOTO 8, affiatate e determinate le due in questa puntata hanno faticato molto ma alla fine si sono classificate seste riuscendo a salvarsi dal rischio eliminazione per il rotto della cuffia. Poco presenti nelle dinamiche del gioco e con le altre coppie nella puntata di questa sera hanno assistito, loro malgrado, al pesante sfogo di Vito Bucci contro Nathalie Guetta ed il loro imbarazzo era visibile. Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi VOTO 9 senza stress, tensioni e liti i due non solo si godono il viaggio ma riescono anche ad ottenere passaggi ed alloggi velocemente, superare le prove e le sfide ed arrivare tra i primi ai traguardi di tappa. Insomma hanno capito tutto del gioco.

Pagelle Pechino Express 2025, 2a puntata 13 marzo 2025: Estetici non si arrendono e vincono

Le Pagelle Pechino Express 2025 si concludono con le ultime tre coppie: le Atlantiche Ivana Mrazova e Giale De Donà VOTO 6, non sono ancora entrate nel gara e nelle dinamiche del gioco, non mancano screzi e tensioni tra le due e sono spesso in difficoltà durante le prove e le sfide. Anche nella puntata di questa sera hanno rischiato l’eliminazione e sono state salvate soltanto perché non temute, non una bella soddisfazione. Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese VOTO 10 nonostante un grave malore dovuto alla malattia di cui soffre, la fibromialgia, l’attore ha tirato fuori la grinta ed il carattere senza arrendersi mai ed insieme al suo compagno di avventura è arrivata per primo al traguardo di tappa. Dovendo scegliere chi eliminare hanno ammesso tranquillamente di voler fuori la coppia più forte senza ipocrisie ed ambiguità. Magici Jey e Checco Lillo VOTO 8, un po’ più in difficoltà rispetto alla prima puntata, i due fratelli campani continuano a racimolare consensi nel pubblico meno nei compagni di avventura. I Complici gli hanno giurato guerra accusandoli di essere troppo agguerriti e presuntuosi mentre Nathalie Guetta li ha insultati perché l’ hanno spacciata per loro nonna per ottenere un passaggio