Finita la quarta puntata dell’adventure game di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato Fru dei The Jackal, Gianluca Colucci, arrivano anche le nostre pagelle Pechino Express 2025. Si parte dalla coppia che a rischiato l’eliminazione Complici VOTO 4, salvati dalla Busta Nera per la seconda volta, Dolcenera e Gigi Campanile continuano il loro viaggio tra scontri con le altre coppie in gara ed attacchi e polemiche sul web. I due sono riusciti persino a litigare con i Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi campioni di questa edizione di savoir faire ed correttezza perché convinti che gli avessero rubato un passaggio. Eccessivamente polemici e rompiscatole si fanno notare è vero, ma non in modo positivo.

Medagliati VOTO 10 Jury Chechi ed Antonio Rossi sono la dimostrazione di come spesso per essere campioni nello sport è necessario essere campioni nella vita. Accettando ben due malus con il sorriso senza lamentarsi ma, anzi, trasformandolo in un siparietto comico. Devono convincere una famiglia del luogo a cucinare gli spaghetti, piatto tipico italiano ma il ‘signore degli anelli’ ammette candidamente di non saper fare neanche un soffritto mentre il compagno di avventura lancia un appello a Fru: “Mettici una parola buona per farci partecipare a MasterChef” Nonostante gli svantaggi riescono a superare le altre coppie rivali giungendo sul podio nella classifica finale. Insomma giocano su un’altra categoria

Le nostre Pagelle Pechino Express 2025 continuano con la coppia del Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci VOTO 6. L’attrice francese non ne può più ed anche il suo partner è esausto e stanco, partiti benissimo come una delle coppie più divertenti dell’edizione puntata dopo puntata la leggerezza ed il divertimento hanno lasciato spazio alla stanchezza. E se non bastasse tra i due non c’è chimica e sintonia. Nathalie sbotta e Vito anziché cercare di comprenderla, anche se capire cosa dice la Guetta in effetti è difficile per chiunque, le urla contro invitandola a calmarsi. “Se vedi una persona incaz*ata falla incazza*e due secondi e gli passa. Non la conosci questa regola di vita? Quindi chiudi questa questione…tu vuoi fare bella figura” è una delle poche dichiarazioni chiare dell’attrice e sul quale ha perfettamente ragione. La coppia nel complesso sembra sempre ad un passo dal mandare tutto all’aria.

Le Atlantiche Ivana Mrazova e Giale De Dona VOTO 6 stanno entrando nel gioco e sono riuscite a non arrivare ultime anche in questa puntata, è pur sempre un traguardo. Le due sono vittime di giudizi troppo sprezzanti e cattivi sul web ma in realtà nel adventure game non sfigurano nel confronto con le altre coppie. Ed inoltre di puntata in puntata cresce anche il loro feeling. Le nostre pagelle Pechino Express 2025 continuano con i Magici VOTO 9 Jey e Checco Lillo sono una delle coppie più forti di questa edizione, determinati, cocciuti, leali e corretti hanno stretto una strana alleanza con gli Estetici che, finora, sta portando più fortuna a loro. Il web si divide tra sostenitori e detrattori.

Le nostre Pagelle Pechino Express 2025 della terza puntata continuano con le Sorelle Debora e Samanta Togni VOTO 7 nel gioco sono imbattibili e si sono aggiudicate la vittoria della puntata senza sgomitare o con passi scorretti, forti, determinate, ma anche corrette e sempre pronte ad aiutare gli altri concorrenti in difficoltà le due sorelle faticano ad emergere nel reality e si ha spesso la sensazione che non ne facciano parte. Peccato. Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese VOTO 7 vederli a rischio eliminazione insieme ai Complici è stato l’unico vero colpo di scena della puntata. Il viaggio in Thailandia dell’attore e del suo partner non è iniziato nel migliore dei modi, partiti per primi sono arrivati al traguardo di tappa per ultimi, che questa sconfitta segni la fine della loro arroganza e boriosità?