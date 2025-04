Pagelle Pechino Express 2025, puntata del 3 aprile 2025: Magici eliminati alla prima caduta

Finita la quinta puntata dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca non potevano mancare le nostre Pagelle Pechino Express 2025. Si parte con i Magici VOTO 9, Jey e Checco Lillo sono stati la vera rivelazione dell’edizioni, simpatici, spontanei ma anche determinati e competitivi non si sono mai abbattuti davanti alle difficoltà ed hanno sempre tirato fuori il carattere. Nella puntata di questa sera, però, hanno commesso più di una caduta di stile come quando hanno urlato contro a Giale De Donà ed Ivana Mrazova delle Atlantiche ‘colpevoli’ di non aver sventolato abbastanza la Bandiera Leopardata.

Il reality li punisce facendoli retrocedere di una posizione ed essendo già ultimi finiscono direttamente a rischio eliminazione insieme alla ultime classificate, le Sorelle Debora e Samanta Togni, il loro destino è prima nelle mani dei Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi che salvano le sorelle e poi nella Busta Nera che decreta eliminatori la tappa. I Magici Jey e Checco Lillo eliminati da Pechino Express 2025 escono comunque a testa alta tra le lacrime e la consapevolezza che il viaggio li ha arricchiti. Peccato, erano una delle coppie probabili vincitrici.

Le nostre pagelle Pechino Express 2025 continuano ripetendosi sui Complici VOTO 2 Dolcenera e Gigi Campanile, opportunisti, incattiviti, offensivi ed arroganti anche nella puntata di oggi hanno dimostrato di non sapere contenere la rabbia, soprattutto Gigi Campanile che è sbottato contro Giulio Berruti colpevole di dovergli consegnare il malus della Bandiera Leopardata tra epiteti irripetibili come ‘pezzi di mer*a’ Campanile ha anche attacco l’attore sulla sua malattia, la fibromialgia, accusandolo di strumentalizzarla. Sui social sono i più odiati, non si contano commenti a favore o positivi e non ci sorprende.

I Medagliati VOTO 10 con Jury Chechi ed Antonio Rossi dopo i Complici si passa da un estremo all’altro, sempre sorridenti ed aperti agli usi ed alle culture locali una delle migliori coppie dell’edizione sono proprio i due campioni olimpici. Nella gara sono imbattibili ed anche nella puntata di ieri sono stati i vincitori di tappa ma è per la loro umanità che hanno conquistato il pubblico sul web. Insomma, campioni di stile. Più sottotono, invece, le Atlantiche VOTO 6 Ivana Mrazova e Giaele De Donà, molto più affiatate rispetto all’inizio, nel corso della puntata hanno regalato risate e trash durante la prova culinaria di mangiare un piatto locale non particolarmente appetitoso, ma a parte questo poco altro.

Le nostre pagelle Pechino Express 2025 procedono con gli Estetici VOTO 5 Giulio Berruti e Nicolò Maltese, poco sportivi e troppo competitivi che hanno persino rubato delle bici, Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci VOTO 6 alla lunga i continui sfoghi e sbotti e repentini cambi d’umore dell’attrice francese danno a noia. Sorelle VOTO 8 Debora e Samanta Togni finalmente sono entrate nella gara non solo in senso agonistico, sono sempre state tra le migliori, ma anche nel senso di dinamiche e spettacolo. Hanno stretto un’alleanza con i Medagliati che le ha salvato dall’eliminazione e sono tra le più corrette e sportive. Le Pagelle di Pechino Express 2025 si chiudono con una menzione speciale ad Elettra Lamborghini VOTO 9, il suo ingresso non solo ha creato scompiglio e fatto litigare ben quattro coppie tra di loro ma ha regalato divertimento e momenti esilaranti e in rete c’è già chi la vuole in gara nella prossima edizione.