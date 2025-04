Pagelle Pechino Express 2025, Atlantiche alla riscossa tra violazioni di regolamento e quasi arresto

Finita anche la sesta puntata dell’adventure game di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca con Fru non potevano mancare le nostre Pagelle Pechino Express 2025 della puntata del 10 aprile 2025 con tutti i voti ed i giudizi sulle sei coppie rimaste in gara. Atlantiche Ivana Mrazova e Giale De Donà VOTO 10, partite in sordina sono state le assolute protagoniste della puntata, prima hanno regalato del sano trash durante la prova dei ‘sette mostri’ ovvero mangiare specialità locali molto diverse dalle nostre come scarafaggi, millepiedi, orecchie di maiale e lingua di mucca. Non solo le due modelle hanno regalato pianti, smorfie e persino vomitato il cibo ma Ivana in realtà ha finto di mangiare, spuntando via tutto tanto che alla fine sono state anche penalizzate.

Il momento clou delle Atlantiche a Pechino Express 2025, però, lo hanno raggiunto quando hanno rischiato di essere arrestate. Le due modelle hanno cercato alloggio per la notte in un quartiere residenziale tra le villette. Gli abitanti, tuttavia, non solo non le hanno ospitate ma hanno persino chiamato la polizia per farle arrestate perché intimoriti e convinti che fossero pericolose. Le due hanno dovuto spiegare che si trattata di un gioco ed alla fine sono state aiutate dal poliziotto che gli ha offerto aiuto e pagato una stanza. Tutto è bene quel che finisce bene e l’impegno nel movimentare una puntata va premiato. Inoltre nonostante malus e punizioni non sono arrivate ultime, chapeux!

Pechino Express 2025 pagelle della sesta puntata del 10 aprile 2025: Complici perfetti villain

Complici Dolcenera e Gigi Campanile VOTO 8, li abbiamo sempre penalizzati per il loro essere, aggressivi, presuntuosi, offensivi, arroganti, saccenti, pesanti e spesso vittimistici ed anche nella sesta puntata non si sono tirati indietro. Tuttavia, stanno dimostrando di essere i perfetti villain che ogni reality che si rispetti deve avere e dunque l’impegno di creare dinamiche e contenuti va premiato. Durante l’ultima tappa hanno alzato ulteriormente l’asticella arrivando ad insultare pesantemente i Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi chiamandoli ‘Bastardi e monezza’ ed offendendosi quando quest’ultimi li hanno mandati a quel Paese. Insomma loro stavano scherzando, e tra una battuta e un’altra stanno antipatici a tutte le altre coppie e a tutto il web.

Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi VOTO 9, nella pagelle Pechino Express 2025 anche questa puntata li ha visti vincitori sia di tappa che di signorilità. Non hanno reagito alle offese di Gigi Campanile dei Complici limitandosi a dire che ha esagerato ma sanno benissimo che è fatto così e dunque lo hanno perdonato senza scaldarsi in nessun modo. Affiatati, complici ed uniti i due hanno dimostrato di essere dei campioni anche nella vita. Continuano a giocare su un altro campionato e non c’è nessun dubbio che meritano loro la vittoria a dispetto di altre coppie che primeggiano a colpi di scorrettezze e slealtà.

Pagelle Pechino Express 2025: Nathalie Guetta stanca, Estetici sottotono

Infine le nostre pagelle di Pechino Express 2025 si chiudono con i voti in breve per le altre coppie. Gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese VOTO 5, più sottotono rispetto alle altre puntate, merita una menzione solo la buona imitazione di Nicolò di Alessandro Borghese in Quattro Ristoranti. Le Sorelle Samanta e Debora Togni VOTO 5, non sono ancora entrate nel gioco, non creano dinamiche ed ancora alla settima puntata si fa fatica a ricordare che ci sono. I Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci VOTO 5, è vero che l’attrice francese era infortunata e nonostante tutto ha stretto i denti per arrivare alla fine ed al traguardo di tappa tuttavia dall’altra parte sembra ormai stanca ed esausta e poco propensa a regalare divertimento e leggerezza.