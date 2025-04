Pagelle Pechino Express 2024, 7a puntata del 17 aprile 2025: Dolcenera e Giale De Donà chimica inaspettata

Finita anche la settimana puntata dell’adventure game di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca non potevano mancare le nostre pagelle Pechino Express 2025 con le coppie mixate. E dunque si parte con l’insolita coppia formata da Dolcenera e Giaele De Donà VOTO 7, le due sono letteralmente il giorno e la notte ma trovano il modo di andare d’accordo. Subito entrano in sintonia e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare alle confidenze parlando della malattia della sua mamma Tatiana, che quando lei aveva solo 3 anni è stata colpita da un ictus ed è rimasta in sedia a rotelle. Dall’altra parte la cantante ha parlato della sua lunga storia d’amore con Gigi Campanile. Le due sono riuscite a trovare subito passaggi e alloggi per la notte. Insomma la sintonia c’era, è nata un’amicizia?



Le nostre Pagelle Pechino Express 2025 continuano con Gigi Campanile e Giulio Berruti, VOTO 6,5 sono lontani i tempi quando i due si mandavano a quel Paese o Campanile accusava l’attore di strumentalizzare la sua malattia. Durante la puntata i due hanno accantonato i dissapori e le tensioni per raggiungere il comune obbiettivo di raggiungere il prima possibile il traguardo finale. Nel frattempo hanno parlato molto durante il viaggio e Gigi Campanile ha confessato perché lei e Dolcenera non hanno avuto figli. Da giovani, egoisticamente, erano troppo concentrati nella carriera per diventare genitori adesso sono troppo grandi per averli, in realtà la cantante a 47 anni vorrebbe provare ad allargare la famiglia.

Le pagelle di Pechino Express 2025 continuano con Samanta Togni ed Antonio Rossi VOTO 6. I due si conoscono da anni e sono amici e si vede, Antonio si è confidato sull’infarto subìto. Complici e in piena sintonia hanno affrontato non solo il percorso con il sorriso ma anche le varie prove come quella di contare le collane delle donne la tribù dei Kayan Lahwi, anche conosciuti come Padaung, o il viaggio con gli elefanti. E tra una prova e un’altra Antonio ne ha approfittato per imparare dei passi di danza. Tuttavia ad insinuare il dubbio che stesse nascendo del tenero ci ha pensato Nicolò Maltese: “C’è del pepe”. Ed anche sui social la chimica tra i due non passa inosservata…



Le nostre pagelle di Pechino Express 2025 continuano con Nathalie Guetta e Jury Chechi VOTO 6, l’attrice francese arriva per la prima volta prima al traguardo di tappa ed il merito è tutto del suo partner che si fa in quattro per lei, perché infortunata alla caviglia. Oltre ad alcune interazioni simpatiche, tuttavia, la coppia non regala nulla di se, nè confidenza, ne leggerezza e solo poco divertimento. Il voto alla coppia formata da Vito Bucci e Nathalie Guetta, Cineasti eliminati Pechino Express 2025 a fine puntate è 8. Hanno regalato divertimento e show solo nella prima puntata, poi la stanchezza ha preso il sopravvento ma al segretario di produzione va riconosciuta un’infinta pazienza. Tuttavia, tra passaggi rubati delle Atlantiche e l’arrivo al traguardo nonostante una caviglia infortunata avrebbero meritato di più.



Infine le pagelle Pechino Express 2025 si concludono con Debora Togni e Ivana Mrazova VOTO 5, determinate ed agguerrite ma poco protagoniste nel complesso e Nicolò Maltese con Vito Bucci VOTO 5, sbagliano tutto durante il percorso e arrivano ultimi ma almeno si sono divertiti. Infine la non sufficienza andrebbe assegnata nel complesso a questa edizione di Pechino Express 2025. Partita benissimo già dalla seconda puntata ha subito una violenta discesa nella noia. Dalla gara è stata eliminata per prima una delle coppie più simpatiche quella degli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba che avrebbero potuto fare la differenza, e poi i correttissimi Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo a favore di coppie che non creano nessuna dinamica all’interno del programma.