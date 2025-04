Pagelle Pechino Express 2025, 8a puntata del 24 aprile 2025: eliminate Sorelle immeritatamente

Finita anche l’8a puntata è tempo delle nostre pagelle Pechino Express 2025 con i top e flop della puntata. Eliminate le Sorelle Debora e Samanta Togni VOTO 8. Una delle coppie migliori dell’edizioni è uscita a causa di una delle meno apprezzate ma il reality di Sky non è nuovo alle eliminazioni ingiuste. Le due sorelle in questa edizione hanno dimostrato di essere delle giocatrici perfette, sempre corrette e disponibili ma allo stesso tempo determinate a raggiungere l’obbiettivo. Hanno creato poche dinamiche ma nel complesso sono entrati nelle simpatie dei telespettatori e degli utenti social.

Anticipazioni Pechino Express 2025, 9a puntata 1 maggio 2025/ Torna Fabio Caressa, Atlantiche si sentono male

Nella puntata di questa sera hanno dimostrato di che pasta sono fatte. Debora si è infortunata seriamente ad una caviglia ma nonostante tutto ha continuato la gara fino a giungere al traguardo finale di tappa. Penalizzate dall’infortunio, però, sono arrivate penultime ed a rischio eliminazione insieme alle Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà. La decisione spetta ai Complici Dolcenera e Gigi Campanile che decidono di ricambiare il favore (le sorelle li avevano eliminati in una scorsa puntata) votando per loro. La Busta Nera decreta la loro eliminazione definitiva ma sui social sono in molti ha rimpiangerle: “Era tra le coppie migliori” “Si aggiungono all’eliminazioni più ingiusta della storia” “Le sorelle meritavano la finale a mani basse.”

PECHINO EXPRESS 2025, 8A PUNTATA/ Diretta ed eliminati: Complici vincitori, tra Sorelle e Atlantiche fuori..

Pagelle Pechino Express 2025: top e flop della puntata del 24 aprile 2025

Le nostre pagelle Pechino Express 2025 continuano con i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi VOTO 9. I migliori su tutta la linea e giocano su un altro campionato. In questa puntata sono entrati molto di più nella gara rifiutandosi di dare un passaggio agli Estetici, tanto che Giulio Berruti si è infuriato e non poco. Jury Chechi ha avuto delle difficoltà, soffrendo di vertigini, durante le prove sulle montagne mentre Antonio Rossi ha ricordato commosso l’alpinista Lorenzo Mazzoleni morto nel 1996 durante una spedizione. Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà VOTO 5 molto assenti in questa puntata è inspiegabile la loro avanzata nel reality, finite quasi sempre a rischio eliminazione non sono state eliminate perché non viste come delle possibili rivali, caratteristica di cui non c’è da essere fieri.

Pechino Express 2025, chi è Lorenzo Mazzoleni com'è morto: ricordo di Antonio Rossi/ "Io vincevo lui moriva"

Le Pagelle Pechino Express 2025 dell’8a puntata del 24 aprile 2025 continuano con Gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese VOTO 7 i più agonisti e determinati hanno tutte le carte in regola per vincere ed in queste puntate si sono anche lasciati andare alle confessioni ed ai ricordi. Nicolò, inoltre, si è commosso per il videomessaggio della fidanzata. I Complici Dolcenera e Gigi Campanile VOTO 7. In questa puntata si sono rivelati più uniti che mai sono stati, invece, i Complici, che non solo hanno vinto la tappa nepalese di Pechino Express ma hanno anche tirato fuori una tenerezza nuova, a tratti sorprendente. Molto tenero, per esempio, è stato il momento quando la cantante ha tenuto per mano il compagno durante la prova del ponte tibetano perché soffriva di vertigini.

Pagelle Pechino Express 2025: vincitore della puntata è il cane Botox

Menzione d’onore nelle nostre pagelle Pechino Express 2025 è per il cane Botox, un randagio che si è affezionato agli Estetici e li ha seguiti per tutta la tappa arrivando persino a dormire con loro tuttavia quando hanno dovuto salutarlo e Botox ha iniziato a correre dietro l’auto Giulio Berruti e Nicolò Maltese si sono commossi ed anche i telespettatori. Sicuramente uno dei momenti più toccanti della puntata. Su X si legge: “Stanotte non dormirò per la storia di Botox, sto piangendo da mezz’ora.” “Botox che li insegue mentre loro se ne vanno, non ce la faccio.” “Questa notte non dormirò perché l’unico pensiero sarà per Botox. Straziata, devastata e distrutta.”