Pagelle Pechino Express 2025 finale: Medagliati vincitori, Jury Chechi ed Antonio Rossi trionfano meritatamente

Si è appena conclusa anche questa edizione dell’adventure game di Sky Uno e non possono mancare le nostre pagelle Pechino Express 2025 finale. I vincitori sono i Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi VOTO 10 una delle coppie migliori dell’edizione. Sempre sportivi e leali, competitivi in modo sano e che non si sono mai lasciati abbattere dalle difficoltà Nell’ultima puntata la fortuna non è stata dalla loro parte, hanno avuto imprevisti, tensioni e persino un piccolo incidente dal quale per fortuna sono usciti senza conseguenze. Jury Chechi, poi, ha affrontato la sua paura dell’altezza (soffre di vertigini) come un esempio da seguire, ha percorso un ponte tibetano e scalato una parete alta più di 20 metri pur di affrontare la sua paura.

La vittoria di Jury Chechi ed Antonio Rossi è stata accolta con gioia anche dal popolo del web. “In questa edizione ha vinto la correttezza, l’educazione e la simpatia” “Hanno vinto i Medagliati giustizia è stata fatta” “Ha vinto chi era giusto che vincesse” Solo sono alcuni dei tweet che si leggono su X. Toccante è stato anche il discorso e la lezione di Jury Chechi dopo il trionfo: “È stato un viaggio straordinario ed importante che non mi ha cambiato ma mi ha dato delle conferme, mi ha confermato che nella vita ci possono essere delle criticità che si possono trasformare in opportunità, è difficile ma dipende da noi. La determinazione non rende le cose più facili ma possibili.” Insomma non si può non essere felici per una delle poco gioie di questa edizione di Pechino Express 2025: la vittoria dei Medagliati

Pagelle Pechino Express 2025: Complici sempre più agguerriti, gli Estetici gettano la spugna

Le nostre pagelle Pechino Express 2025 continuano con i Complici Dolcenera e Gigi Campanile VOTO 8. Non sono mai entrati nelle grazie del pubblico e sui social da Instagram a X sono pochissimi i commenti al loro favore. La coppia, tuttavia, ha dei meriti che gli si deve attribuire. Innanzitutto si sono mostrati veri e senza filtri con i loro difetti e con i loro pregi, stanno insieme da più di trent’anni ed è innegabile la loro unione ed il loro amore. Toccante e commovente è stato anche il momento in cui parlato del mancanza di figli, di come per scelta egoistica non hanno voluto e poi quando li hanno voluti sarebbe stato egoista farli a tarda età. A volte si sono comportati in maniera scorretta e sleale negando azioni che invece avevano commesso ma nel complesso sono stati una della poche coppie che ha creato delle dinamiche e movimento un po’ il reality.



Le pagelle Pechino Express 2025 continuano con gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese VOTO 7. Partiti agguerritissimi e vincitori delle prime puntate (quando hanno strategicamente fatto fuori le coppie più forti come gli Spettacolari e i PrimiBallerini), i due amici nel corso delle puntate sono apparsi sempre più stanchi e affaticati. Nella finale sono partiti con malus che di certo non li ha aiutati nel loro percorso ma nel complesso anche loro sembravano già arresi. Insomma non hanno iniziato la finale con il piglio giusto, non ci hanno creduto fino in fondo apparendo demotivati. Costantino Della Gherardesca ha confessato loro che non sono arrivati terzi per il malus ma per il tempo perso a cercare passaggi. I due, tuttavia, nel complesso sono emersi come dei ragazzi con dei sani valori. La storia con il cane Botox, poi, li ha fatti rivalutare anche dal popolo del web.



Pagelle Pechino Express 2025: tutti i flop di questa edizione

Non è mistero per nessuno che questa è stata una delle edizioni meno accattivanti e appassionanti della storia del programma. I punti deboli e flop sono stati tanti e nelle nostre pagelle Pechino Express 2025 ne citeremo qualcuno. Innanzitutto non c’è stato lo giusto spirito in tutte le coppie in gara. Alcune sono partite con il piede di guerra sin da subito creando da malumori e tensioni che hanno investito l’intero format sarebbe auspicabile tornare ad uno spirito più leggero e spensierato. Leggero ma non noioso, alcune coppie infatti in questa edizione hanno fatto solo da tappezzeria e non si fa fatica a ricordare che abbiamo partecipato. Dall’altro lato moltissime coppie molto valide che avrebbero potuto regalare più brio e show al reality sono uscite troppo presto come gli Spettacolari Gianluca Fubelli Scintilla e Federica Camba, i PrimiBallerini Virna Toppi e Nicola Del Freo ed i Magici Jey e Checchi Lillo.