Pagelle Pechino Express 2025 semifinale: Atlantiche eliminate ed il web esulta

Dopo la conclusione dell’adventure game di Sky Uno non potevano mancare le nostre pagelle Pechino Express 2025 semifinale e si parte con la coppia che ha dovuto lasciare il reality ad un passo dalla finale Le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà VOTO 5, tranne i teatrini con il cibo di Ivana Mrazova che non sono mancati neanche nella puntata di questa sera alle prese con le lumache nepalesi, la coppia al gioco ha dato non molto (ad eccezione di quando hanno rischiato di farsi arrestare per rumori molesti mentre chiedevano alloggio in abitazioni residenziali) Ed inoltre sono arrivate a rischio eliminazione ben tre volte di seguito.

Per il web la loro eliminazione è stata giusta ed in molti hanno esultano. Su X si legge: “Era giusto così, le Atlantiche hanno fatto poco rispetto ad altre coppie che sono uscite prima. Gli Estetici la finale se la sono meritata sin dal primo giorno” “Giusto così non dovevano neanche arrivarci in Nepal” Tuttavia non mancano anche commenti dispiaciuti per la loro uscita: “Molto carine come coppia” “Vi ho amato tantissimo, le più simpatiche e le più iconiche ci mancherete” “L’unica coppia di influencer che mi sia mai piaciuta.”

Pagelle Pechino Express 2025 semifinale: Estetici stanchi, Complici volano

Le nostre pagelle Pechino Express 2025 semifinale continuano con I Complici Dolcenera e Gigi Campanile VOTO 9, è vero che non sono sicuramente la coppia più simpatica, sportiva, e leale dell’adventure game ma gli fa riconosciuto il merito di creare delle dinamiche ed accendere un po’ di brio in un’edizione che è eccessivamente noiosa. Nell’ultima puntata, poi, hanno dimostrato di che pasta son fatti senza perdere mai l’entusiasmo e la voglia di fare ed arrivare per primi al traguardo di tappa. Si sono confidati su aspetti privati della loro vita come sulla mancata genitorialità ed hanno dimostrato di essere uniti e solidi ed infatti stanno insieme da più di venticinque anni e forse potrebbero anche meritarsi la vittoria di Pechino Express 2025.

Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese VOTO 6, nelle pagelle Pechino Express 2025 hanno perso smalto e si vede. A causa anche dei continui malus affidati loro dai Complici come la football flag Fabio Caressa che li ha sicuramente rallentati nei passaggi hanno perso il ritmo e non sono più riusciti a recuperarlo chiudendo la puntata arrivando ultimi alla tappa finale. Sono graziati, per ironia del regolamento del reality, proprio dalla coppia con cui hanno legato meno ed eterna rivale dei Complici. Sono apparsi stanchi e demotivati ben lontani dai ragazzi competitivi e agguerriti delle scorse puntate.

Pechino Express 2025, pagelle della semifinale: i Medagliati sbagliano la prova e creano caos

Le nostre pagelle Pechino Express 2025 proseguono con i Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi VOTO 9,5 che hanno regalato il momento più divertente della puntata quando hanno sbagliato strada durante una prova. Giunti al libro rosso per primi e stranamente convinti che la prova in bicicletta sia stata troppo veloce e facile giunti da Costantino Della Gherardesca hanno capito di averne saltato un pezzo: mangiare il cibo del luogo, delle lumache nepalesi. Sono dovuti ritornare indietro e rifare da capo il percorso e nonostante tutto sono riusciti a giungere tra i primi, poco dietro gli inafferrabili Complici. Menzione d’onore nella pagelle Pechino Express 2025 per Fabio Caressa VOTO 10 per l’essersi messo in gioco come ‘Football flag’ e per il suo rancore: a distanza di un anno non ha ancora perdonato ai Pasticceri Massimiliano e Damiano Carrara l’avere eliminato lui e la figlia Eleonora. “Non ci siamo più parlati, mai più” ha confessato a Giulio Berruti incredulo raccontandogli che la competitività è una cosa e l’amicizia un’altra.