PAGELLE PSG INTER (2-0): ECCO VOTI DEL PRIMO TEMPO

Le pagelle Psg Inter con voti del primo tempo della finale di Champions League fotografano il risultato parziale (2-0) e l’atteggiamento mostrato dalle due squadre. In questi primi 45 minuti di gioco c’è stato un dominio totale dei transalpini, che hanno mostrato un’ottima gestione della manovra, grandi movimenti offensivi e pressing sulle fasce, consentendo così ai difensori di fare buona guardia dietro. La squadra di Simone Inzaghi, invece, è apparsa in balia degli avversari: ha preso due gol pur avendo coperto la propria area di rigore, ha sofferto la manovra avversaria a centrocampo e, di conseguenza, non è riuscita a fare granché in avanti, se non con qualche iniziativa sporadica in contropiede o da fermo.

Il giocatore migliore nelle pagelle Psg Inter in questo momento è Doué, non solo per l’assist per Hakimi e il gol del raddoppio, ma per la mole di gioco che ha fatto passare dai suoi piedi. Invece, il peggiore è Dimarco, protagonista in negativo di entrambe le azioni che hanno portato al gol del PSG. Nel primo caso ha tenuto in gioco Hakimi, anziché seguire la linea che lo avrebbe mandato in fuorigioco, nel secondo caso si è girato per contrastare il tiro, finendo per deviarlo in porta.

Una scelta sfortunata, visto che avrebbe potuto affrontare diversamente l’avversario. Al netto delle due azioni che hanno portato al gol, segnaliamo la traversa di Dembélé al 44′ per un altro errore in copertura di Dimarco. Tornando alle pagelle Psg Inter, l’unico a cercare di sorprendere i francesi tra i nerazzurri è stato Thuram, che al 37′ non è riuscito a centrare la porta sul secondo palo, mentre al 40′ non è stato servito bene da Lautaro.

PSG (4-3-3): Donnarumma 6; Hakimi 7.5, Marquinhos 7, Pacho 6.5, Nuno Mendes 6.5; Joao Neves 6.5, Vitinha 7.5, Fabian Ruiz 6.5; Doué 7.5, Dembélé 7, Kvaratskhelia 7. All. Luis Enrique.

INTER (3-5-2): Sommer 5.5; Pavard 5.5, Acerbi 5, Bastoni 5; Dumfries 5.5, Barella 5.5, Çalhanoglu 5.5, Mkhitaryan 5, Dimarco 4; Lautaro 5.5, Thuram 6. All. S. Inzaghi.

PAGELLE PSG INTER: VERSO I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Siamo arrivati alle pagelle Psg Inter, quindi fra poco scopriremo i voti, per il momento relativi al primo tempo della finale di Champions League a Monaco di Baviera. Sono tanti naturalmente i nomi più attesi: si potrebbe cominciare già dai portieri, con Gigio Donnarumma che sentirà aria di derby mentre Yann Sommer vorrà ripetere l’eccellente prestazione contro il Barcellona nella leggendaria semifinale che ha portato fin qui l’Inter di Simone Inzaghi. In difesa possiamo citare un altro protagonista per parte: nel Psg il grande ex Achraf Hakimi, che ha ancora uno splendido rapporto con l’Inter e i suoi tifosi ma naturalmente vorrà dare un dispiacere al popolo nerazzurro, mentre Francesco Acerbi sarà ancora una volta il leader della retroguardia interista.

Passando al centrocampo, possiamo citare Fabian Ruiz, un ex Napoli che ovviamente vorrà dare un altro dispiacere all’Inter dopo avere visto la sua ex squadra soffiare lo scudetto ai nerazzurri, i quali invece si affidano tra gli altri a Nicolò Barella, che all’Allianz Arena ha il ricordo del gol segnato con l’Italia contro il Belgio ai quarti di Euro 2020, poi chiuso in trionfo dagli Azzurri. Infine in attacco per il Psg dobbiamo citare Ousmane Dembélé, diventato il perno del reparto offensivo dopo l’addio di Kylian Mbappè, ma naturalmente dall’altra parte c’è Lautaro Martinez, che in Champions League ha già segnato 9 gol e vorrebbe firmare la finale arrivando in doppia cifra…