PAGELLE QUALIFICHE E GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I PROMOSSI AL GP AUSTRALIA 2025

Le prove ufficiali hanno emesso i loro verdetti, possiamo provare quindi a fare le pagelle qualifiche e griglia di partenza Formula 1 in base a quanto è successo a Melbourne per il GP Australia 2025. Naturalmente voto 10 alla McLaren, che monopolizza la prima fila con in pole position Lando Norris e seconda piazza per Oscar Piastri. La scuderia campione del Mondo in carica fra i Costruttori conferma di essere al top, il duello interno lo vince Norris (voto 10), che conferma la superiorità sul giro secco nei confronti del compagno di squadra, voto 9 comunque per piastra che ha pagato meno di un decimo.

Un’altra eccellente conferma rispetto al finale del 2024 nelle pagelle qualifiche e griglia di partenza Formula 1 è Max Verstappen (voto 9): un terzo posto in altri tempi sarebbe stato un flop, ma quando tu sei in seconda fila e il tuo compagno di squadra è diciottesimo, viene da pensare che i meriti del pilota siano emersi in maniera evidente, mentre la Red Bull (voto 6) è difficile da giudicare, perché da una parte ha un fenomeno e dall’altra un quasi debuttante. Probabilmente il valore sarebbe a metà strada, Verstappen sicuramente ci ha messo del suo. Applausi anche per Gabriel Bortoleto (voto 9), perché il giovane brasiliano ha portato la Kick Sauber al Q2, impresa certamente non banale per un debuttante.

PAGELLE QUALIFICHE E GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CHI SONO I BOCCIATI?

Purtroppo nelle dolenti note delle pagelle qualifiche e griglia di partenza Formula 1 dobbiamo mettere la Ferrari (voto 4), perché ancora dopo le libere di ieri sembrava praticamente ai livelli della McLaren e invece occupa una deludente quarta fila, alle spalle anche di una Red Bull, una Mercedes, una Racing Bulls e una Williams. Di fatto, ben cinque delle altre nove scuderie piazzano almeno una monoposto davanti alla Ferrari. Senza fare drammi, siamo alle qualifiche del primo Gran Premio su 24, però non c’è dubbio che la grande bocciata del sabato di Melbourne sia proprio la Ferrari.

Giudizio sospeso invece sui due piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton, perché il fatto che entrambi abbiano reso meno del previsto indica che i problemi erano della vettura. Non è stato un giorno piacevole nemmeno per il grande ex Carlos Sainz (voto 5), che ha comunque raggiunto il Q3 con la Williams, ma vede ben quattro posizioni davanti a sé il compagno di squadra Alexander Albon. Infine, voto 4 per la Haas, che monopolizzerà l’ultima fila, all’estremo opposto rispetto al dominio della McLaren.

