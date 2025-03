Pagelle San Marino Song Contest 2025: i voti della finale

Puntata speciale quella della finale San Marino Song Contest 2025, con ben 20 artisti che si sono esibiti l’uno dopo l’altro con i loro pezzi più iconici. Tra questi, cantanti conosciuti e amatissimi dal pubblico come Pierdavide Carone che dopo Ora o mai più 2025 è riuscito a tornare a cantare a tutti gli effetti. Tante sono state le sorprese durante la serata, come Boosta, artista “coraggioso” che ha voluto esibirsi semplicemente suonando il pianoforte e senza aggiungere la voce.

Una serata che ha seguito la puntualità sanremese quella del San Marino Song Contest, con una precisione impeccabile di Flora Canto e Francesco Facchinetti e pochissimi fronzoli. Solo tanta musica, come vuole il pubblico. Bando alle ciance e passiamo subito a conoscere i top e i flop della serata con le nostre Pagelle San Marino Song Contest di oggi 8 marzo 2025. Chi è riuscito a convincere davvero il pubblico? Continua a leggere per scoprire i nostri giudizi!

Pagelle San Marino Song Contest 2025 finale: Pierdavide Carone testimone di Lucio Dalla

Dopo tanti anni di collaborazione insieme al grande cantante bolognese, Pierdavide Carone non poteva far altro che tornare a fare musica presentando senza troppa segretezza tutte le sue influenze musicali del passato. Tra queste, Lucio Dalla, con il quale ha lavorato per molto tempo. E l’influenza dalliana si sente tutta, con sonorità tipiche degli album del grande autore di “Caro amico ti scrivo” e tanti altri brani che oramai rappresentano il nostro Paese.

Purtroppo la giuria del San Marino Song Contest 2025 non ha premiato il cantante facendolo piazzare per undicesimo. Forse la critica non ha premiato la troppa somiglianza con i brani di Lucio Dalla, sperando invece più identità nel suo brano. Pierdavide Carone, voto 8. Proseguiamo con le Pagelle San Marino Song Contest 2025 e parliamo di Boosta, pseudonimo di Davide Dileo che ha avuto la “cazzimma” di presentarsi in un modo tutto nuovo: ha suonato solo il pianoforte senza l’ausilio vocale. Lui, tastierista e co-fondatore dei Subsonica non poteva che distinguersi per la sua originalità. Boosta, voto 9.

Pagelle San Marino Song Contest 2025: i conduttori

Come se la sono cavata i conduttori del San Marino Song Contest 2025? Andiamo avanti con le nostre Pagelle e scopriamo i voti per Flora Canto e Francesco Facchinetti. Secondo i social i due sono stati troppo “sobri” per un programma di questa portata. Il pubblico è diviso tra chi ne ha apprezzato la semplicità e chi invece non ha amato la distanza dal trash dei due presentatori. Flora Canto, voto 6: poco entusiasta e troppo frettolosa. Francesco Facchinetti, voto 7 e mezzo: ricorda un po’ la conduzione di Claudio Bisio, ma anche lui ha peccato di sprint.

Continuiamo con le nostre Pagelle San Marino Song Contest e parliamo finalmente del vincitore di questa kermesse. A volare all’Eurovision sarà Gabry Ponte, una vincita annunciata? Forse sì, ma meritatissima. Il celebre dj ha saputo creare una canzone memorabile, aggregante, piena di energia e di potenza che è stata adottata anche per Sanremo 2025 diventando il jingle ufficiale della manifestazione canora. Gabry Ponte, voto 10. Bravo e acuto.