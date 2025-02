Eccoci pronti per le pagelle Sanremo 2025, capitolo due (qui le Pagelle Sanremo 2025 della prima giornata). Meno canzoni, più umorismo e varietà: la seconda serata di Sanremo 2025 conferma le promesse di Carlo Conti. Alle prese con 15 canzoni dei Big più 4 Nuove Proposte, il conduttore e direttore artistico può rallentare il ritmo della gara e lasciare spazio ai suoi compari: a condurre insieme a Conti, infatti, ci sono l’istrionico Cristiano Malgioglio, che ha una vis comica naturale, mista all’egocentrismo di una diva degli anni ’50, l’entusiasta Bianca Balti (però basta con la retorica della guerriera contro la malattia) e un Nino Frassica esilarante, in formissima, che regala momenti memorabili a getto continuo, tra cui la lettura dei dati Auditel e il libro su Cristiano Malgioglio.

SANREMO 2025/ Conti pensiona Amadeus, meno glamour e più nazional popolare (e va bene così)

Pagelle Sanremo 2025, le Nuove Proposte

Si parte musicalmente con le sfide delle Nuove Proposte, di cui vi abbiamo parlato in un articolo a parte, presentando artisti e canzoni. Alex Wyse sembra già un cantante “maturo” nei suoni e nella composizione, nel look anche, a differenza di Vale LP e Lil Jolie, che fanno tenerezza anche per i loro cappottoni shabby chic. Però sono forti i cartelloni gialli con scritto “Se io non voglio tu non puoi”: vince Alex Wyse e la sua Rockstar. A sfidarlo domani sera sarà Settembre, che ha vinto contro Maria Tomba: anche qui il primo ha uno stile già definito, nella voce, nel timbro e nell’interpretazione, mentre Tomba ha un bel modo di stare sul palco e un’ottima verve, ma il pezzo è troppo facile e fragile, sebbene “Guardami gli occhi e non le poppe” sia tra le frasi cult di questa edizione.

SANREMO 2025, SECONDA SERATA/ Diretta e scaletta: Lauro, Giorgia, Fedez, Corsi e Cristicchi i più votati

Ospite speciale. Pagelle Sanremo 2025: Damiano David

Ospite speciale della serata è Damiano David, in smoking e guanti velati, ripreso in bianco e nero a cantare la magnifica Felicità di Lucio Dalla. Al suo fianco, a supporto scenico, Alessandro Borghi su una panchina assieme a un bambino (quadretto che, dobbiamo ammetterlo, non abbiamo ben capito). Dopo canta la sua ultima canzone, Born with a Broken Heart, un pezzo pieno di energia e di talento compositivo, che abbiamo voglia di ascoltare molto più di parecchie canzoni in gara.

La gara e le pagelle Sanremo 2025 per la seconda serata

La gara, appunto: la giuria radiofonica e il televoto hanno premiato, in ordine sparso, Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi. Ed ecco i nostri giudizi sulle performance dei cantanti della seconda serata.

Cristiano Malgioglio quanti anni ha?/ Siparietto sull’età con Carlo Conti a Sanremo 2025: “Non dirlo…”

Giudizi sulle performance dei cantanti in gara: i voti delle pagelle Sanremo 2025