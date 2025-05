Pagelle Scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne: momenti top e flop

Ieri sera è andata in onda la puntata speciale di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Gianmarco Steri, il tronista ha fatto la sua scelta tra due corteggiatrici: Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Un percorso in cui non sono mancate liti, discussioni e scontri il tronista ha capito di avere maggior affinità con Cristina, ovviamente Nadia è rimasta delusa e dietro le quinte non ha nascosto tutta la sua rabbia. Finita la puntata proviamo a commentare i commenti top e quelli meno con le nostre pagelle scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne.

Tra i momenti più emozionati c’è sicuramente la lettera che Gianmarco ha scritto alla redazione in cui ha confessato a cuore aperto di aver attraversato un periodo difficile in cui si sentiva sbagliato e inadeguato e soffriva di ansia sociale. Il percorso nel dating show lo ha cambiato e fatto maturare. A sua volta anche Maria De Filippi ha voluto dedicare delle splendide parole al tronista in cui elenca il fatto che fosse un ragazzo buono, onesto, per bene e mai polemico che in poco tempo si è fatto voler bene da tutti e che capisce benissimo perché più di 10000 ragazze hanno deciso di chiamare il programma per corteggiarlo.

La scelta di Cristina, la rabbia di Nadia e la confessione di Gianmarco: pagelle scelta di Gianmarco Steri

Le nostre pagelle scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne continuano con altri momenti che si possono considerare i migliori della serata come la scelta di Cristina Ferrara. Molti sui social sono scettici sul percorso del tronista ma non si può negare che tra la coppia sin dall’inizio c’è stata molta sintonia. Gianmarco sin dal primo momento in cui ha visto Cristina ha confessato di trovarla perfetta fisicamente ma meno dal punto di vista caratteriale e quando la corteggiatrice si è aperta confidata mostrando una parte di se più fragile e vera ha capito che è una ragazza buona con la quale ha molto in comune.



Comprensibile e tenero è stato anche lo sfogo di Nadia Di Diodato dopo non essere stata scelta da Gianmarco Steri. La 23enne ha confessato di provare dei sentimenti per lui e di essere convinta che anche lui li provava per questo si aspettava di essere la scelta: “L’amore per me non è mai stata una cosa positiva, ho conosciuto sempre persone sbagliate e Gianmarco mi sembrava la persona giusta. Io credo nel colpo di fulmine…ed ero già consapevole che lo scatto con Gianmarco c’è stato la prima volta che l’ho visto, andando avanti e solo aumentato quindi speravo di uscire con lui…Mi sento proprio scema… le cose si possono provare pure a senso unico.”



Momenti flop, pagelle scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Tra i momenti flop delle nostre pagelle scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne c’è sicuramente le tantissime segnalazioni che hanno contraddistinto il suo percorso, per alcuni lavorava con il cugino di Nadia, per altri Cristina aveva dei flirt fuori dal programma su cui Steri non ha mai indagato perché, secondo i più maliziosi, era d’accordo. Insomma è stato il trono con più segnalazioni clamorose della storia. Altro punto critico, poi, sono state le continue liti e gli scontri con le due corteggiatrici e prova ne è che nel Best Off sono stati mostrati pochi momenti felici ma molti scontri. Infine molto poco carina ed evitabile è stata la battutaccia di Tina Cipollari a Nadia mentre andava via dallo studio: “Si riprenderà subito”