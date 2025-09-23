Pagelle Speciale Temptation Island 2025 del 22 settembre su Canale 5: Antonio fa lo show con Valentina, Sonia B chiude in bellezza

Temptation Island 2025 ha chiuso i battenti, e questa volta davvero. Lo ha fatto mostrandoci quanto accaduto alle ultime quattro coppie di questa discussa e chiacchierata edizione, non lesinando qualche sorpresa.

Ad aprire le danze sono stati Antonio e Valentina. Nulla è cambiato dall’ultima volta che li avevamo visti al cospetto di Filippo Bisciglia, se non che i preparativi per le nozze sono andati avanti, tra bomboniere e ricerca dell’abito bianco. Antonio ci ha però abituati ai suoi show, che non sono infatti mancati nell’ultima puntata del programma. Così, dopo averci propinato nuovamente il suo gazebo (in una scena che voleva essere comica ma che è risultata poco comprensibile), ha chiesto alla sua futura moglie di scambiarsi le promesse di matrimonio in una bellissima location illuminata, con la presenza del loro testimone di nozze: Rosario Guglielmi. A dare il colpo di grazia alla spiazzata Valentina è stato poi l’arrivo di Sal Da Vinci che ha dedicato alla coppia ‘Rossetto e caffè’. Tutto bello, ma forse un po’ troppo. VOTO 6.

Pagelle Speciale Temptation Island 2025, ultima puntata: Sonia B dà uno schiaffo morale

Sonia B e Simone sono arrivati separati ed è subito apparsa evidente un’evoluzione della prima rispetto al secondo. Il percorso di Temptation Island ha avuto un reale impatto su Sonia, oggi apparsa una donna più matura e consapevole. Un cambiamento sicuramente dettato dalla nuova condizione di futura mamma, ma formato soprattutto dalle ripetute delusioni vissute e dalla consapevolezza che un rapporto si cura e crea in due, non da soli. Una maturità d’altronde mostrata nell’aver voluto Simone al suo fianco al gender reveal del loro bambino, nonostante la scoperta di nuovi tradimenti da parte sua. Dall’altra parte, Simone resta ancorato ad un atteggiamento di difesa poco costruttivo e, soprattutto, di mancata sincerità. VOTO 9 per lei, 4 per lui.

Poco da dire, invece, su Sonia M e Alessio, che hanno ammesso di aver ritrovato il loro equilibrio di coppia, ripartendo da zero. Cancellare il passato sarà però davvero così costruttivo per un rapporto maturo come il loro? O è soltanto l’illusione che resettare possa ricostruire dei sentimenti che sembravano perduti fino a pochi mesi fa? VOTO: un 6 di incoraggiamento.

Concludiamo le nostre pagelle di Temptation Island 2025 con Angelo e Maria Concetta. Una coppia che lascia perplessi e su cui si poteva chiudere il sipario già durante il primo speciale. Se lui è crollato in un pianto incomprensibile e a tratti ipocrita, lei ha reiterato le sue accuse con evidente rabbia ancora non smaltita. VOTO 4.

