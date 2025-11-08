Pagelle Tale e Quale Show 2025, vincitore e classifica: Tony Maiello ribalta tutto. Pamela Petrarolo cede sul più bello

Pagelle Finale Tale e Quale Show 2025: Tony Maiello dominante nella finale

Una finalissima di Tale e Quale Show partita con Pamela Petrarolo in versione Emma, ma la sua non è stata la prestazione migliore, tra quelle di questa stagione e vale 5,5 in pagella a discapito di un cammino da 8. Domina Tony Maiello nei panni di Gigi D’Alessio, la sua esibizione con tanto di complimenti dello stesso artista vale 9. Antonella Fiordelisi imita Rose Villain nei panni di Fuorilegge, 6 per la sua prestazione nella finalissima.

Peppe Quintale è una sorpresa da 7,5, Tom Jones regala emozioni e chiude secondo questa sera. Le Donatella sono le gemelle Kessler, un 7 e una classifica che forse avrebbe potuto dire qualcosa in più. Samuele Cavallo diventa Bon Jovi, una finale da 6, ma il suo percorso è notevole, da 7,5. Cirilli e Insinna hanno regalato grandi emozioni e spettacolo, mescolando il tutto a una sana dose di teatro, questa sera meritano 8 e il loro percorso altrettanto.

Pagelle Tale e Quale Show 2025, la classifica

Primo posto per Tony Maiello, seguito da Samuele Cavallo e Pamela Petrarolo in un podio della vigilia ribaltato. Poi quarti Cirilli e Insinna davanti ad Antonella Fiordelisi, alle sue spalle c’è Peppe Quintale, poi Maryna, Le Donatella, Gianni Ippoliti e Carmen Di Pietro fanalino di coda.

L’ironia di Carmen Di Pietro vale 6 e ha la meglio su tutto il resto, d’altronde la volontà di Carlo Conti era quella di regalare spensieratezza con il suo ritorno e le gag con Malgioglio. A Gianni Ippoliti manca la voce dei primi della classe ma resta apprezzabile la simpatia, 5,5, né più né meno.

