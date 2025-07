Pagelle Temptation Island 2025, prima puntata di giovedì 3 luglio: ecco chi se l'è cavata peggio e chi invece è stato bocciato.

Pagelle Temptation Island 2025, il caso disperato di Sonia B. e Alessio

Sonia B., forte, tosta e indipendente, per citare la canzone di Marcella Bella. Che dire dell’avvocatessa e fidanzata di Alessio, è una donna che sa quello che vuole ma ancora non si è capito come mai abbia scelto di stare con lui come compagno. Ha anteposto il suo benessere al suo e ha dato più valore a una situazione di gioco e di festa piuttosto di incontrare dal vivo la sua fidanzata e ammettere di non amarla più. Nonostante tutto, speriamo che a Sonia B. questa esperienza sia servita per non ripetere lo stesso grande, gigante errore. Sonia B., voto 8.

Alessio, un fidanzato 39enne che deve ancora crescere tanto. Temptation Island 2025 detiene il record per la scena più trash mai vista su questi schermi: lui che piange come un bambino in mezzo agli altri fidanzati perchè non può godersi la sua vacanza hot con la speranza -forse- di conquistare qualche tentatrice. No, Sonia B. una persona così non la meritava. Alessio, voto 2.

è stata la protagonista della prima puntata,ha eliminato quel minchione ed è rimasta a godersi la vacanza,

chiara e nicolò sonia emme lo ha fatto per voi💜 #TemptationIsland pic.twitter.com/ZIaxXKM6cW — be🧚🏻‍♀️ (@imamasterminddd) July 3, 2025

Pagelle Temptation Island 2025, Antonio ci farà sognare

Continuano le nostre Pagelle Temptation Island 2025 con Antonio, fidanzato di Valentina ma innamorato delle donne. O meglio, di tutte le donne! Forse un po’ troppo sincero, ha ammesso di fare sogni hot con altre ragazze. Intanto, la sua fidanzata nell’altro villaggio si dispera raccontando di come nella vita di tutti i giorni faccia qualsiasi cosa per mantenerlo anche economicamente. Ma al di là delle vicende personali, Antonio sarà il collante tra tutti i fidanzati, il ‘personaggio’ mediatico per eccellenza di questa edizione e se come compagno è un flop, lo salva la simpatia. Antonio, voto 6.

Con la bellezza si va dappertutto? Forse sì, e si finisce anche nelle nostre Pagelle Temptation Island 2025. Infatti, non possiamo evitare di parlare del bellissimo Flavio Ubirti, un bel ‘pezzo d’uomo’ che si è distinto semplicemente sfilando tra i tentatori. Non a caso tutte hanno scelto il bel 24enne che sogna di diventare un calciatore ma nella vita di tutti i giorni fa il modello. Intanto, il suo profilo social cresce a dismisura. Flavio, voto 10++! (La lode la lasciamo a Bisciglia).

Pagelle Temptation Island 2025, il conduttore Filippo Bisciglia è da 10 e lode

Filippo Bisciglia, come dimenticarlo nelle nostre Pagelle di Temptation Island 2025? Già dalla prima puntata si riconferma il conduttore perfetto per questa trasmissione: sensibile, empatico e a modo suo sempre dalla parte del giusto (come è successo con Sonia B.). Stasera, mentre accompagnava la fidanzata di Alessio nel villaggio dopo il mancato falò, ha pronunciato una frase dolcissima: “Ma tu come stai dentro?”, che lo porta dritto dritto a un voto 10 e lode.