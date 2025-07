Pagelle Temptation Island 2025, quarta puntata: Pianti, falò e teatrini. I nostri voti di mercoledì 23 luglio.

Si chiude così la puntata di mercoledì 23 luglio, con tanti momenti trash che hanno lasciato tutti a bocca aperta, in particolare quello di Marco, il quale è scappato dal villaggio cercando di raggiungere la fidanzata Denise. Molti i colpi di scena della serata, e noi li andiamo a riassumere con le nostre pagelle Temptation Island 2025 per la quarta puntata.

Pagelle Temptation Island 2025, Denise e Marco finti arrabbiati, ma lui copia Ciro Petrone

Marco furioso con Denise, eppure quando lei lo abbraccia si sente ancora tutto l’amore che hanno provato per tanto tempo l’uno per l’altra. Ciononostante, per il ragazzo non è stato piacevole sentirsi sminuito anche se la sua reazione è sembrata a molti un po’ troppo esagerata: “Ha copiato Ciro Petrone!“, hanno detto alcuni utenti sui social. In effetti ha dato da pensare il dietrofront improvviso prima ancora di essere raggiunto dalla produzione. Voto per Marco, un 6 per l’improvvisazione.

Non si possono dimenticare Antonio e Valentina, che anche in questa quarta puntata di Temptation Island hanno generato scalpore sul web. In particolare i fan si sono chiesti come faccia Valentina a non mollarlo immediatamente, mentre Marta, la tentatrice, viene ‘accusata’ di essere pagata di più dalla redazione per flirtare con lui. Forse Valentina sta solo giocando al suo gioco, perchè nonostante l’amore ci deve essere un po’ di buonsenso! Antonio, voto 4. Valentina, voto 6 e mezzo per la fiducia.

Pagelle Temptation Island 2025, Simone ormone impazzito

Simone ha baciato la tentatrice Rebecca, che pare essersi presa per lui senza se e senza ma. E se sta solo facendo il suo lavoro, lo fa di certo molto bene. Un’ondata di commenti sul web ha fatto notare quanto Simone sia troppo sicuro di sè e a tratti viva di un ‘fake until you make it‘ che lo ha portato a finire in bagno con la single con cui ha flirtato. E bravo lui! Ma dall’altra parte c’è la fidanzata Sonia B. che tra le lacrime ha visto tutti i video con tanto di rumor di bacio mentre i due erano appartati a luci spente nella toilette. Questo è Temptation Island 2025, e se parliamo di odience dovremmo appioppare un bel 10 alle nostre Pagelle Temptation Island 2025. Invece ci atterremo anche noi ad un giudizio terreno. Simone, voto 2: “Ormai vedo solo del viscidume in lui”, ha detto la sua (ex) fidanzata.

