Pagelle Temptation Island 2025, quinta puntata: Simone ci prova con la retorica ma Sonia lo gela. Antonio corre senza meta, il meme è assicurato!

La nuova puntata di Temptation Island 2025 si è conclusa dopo una serie di colpi di scena che non possono altro che lasciare di volta in volta i telespettatori a bocca aperta. Le coppie del reality di Filippo Bisciglia su Canale 5 sono tutte nel vivo del viaggio nei sentimenti, tra lacrime, delusioni, gesti folli e tradimenti veri e propri. Andiamo subito a scoprire come è andata questa puntata, i top e flop nelle nostre Pagelle Temptation Island 2025 di oggi, giovedì 24 luglio.

Pagelle Temptation Island 2025, Simone si ‘converte’ ma arriva il palo

Tra Simone e Sonia le cose sono finite malissimo, anche al falò. La scena è stata tragicomica dato che il ragazzo rimasto impassibile per tutto il tempo di fronte ai video, ha ammesso tutto quasi con orgoglio dicendo di aver baciato la tentatrice per capire se fosse ancora innamorato della fidanzata. La risposta? “Sì, amo ancora Sonia”. Siamo nell’iperuranio? Il personal trainer non è riuscito a manipolare la compagna, che alla domanda di Filippo Bisciglia non esita a dire un secco no. Non solo, Bisciglia lo ha anche rimproverato seccamente! Mi spiace Simone, ma hai tappato tutto: voto 2 meno meno.

E Sonia, invece? Ragazza dolcissima, che vuole solo essere amata, ha paura di non riuscire più ad aprire il suo cuore a nessun altro. Ma con un po’ di pazienza e tempo, capirà che merita qualche personaggio migliore rispetto a qualcuno che ammette tradimenti e bacia donne come mangiare caramelle. Sonia, a te un bel 9 per portarti fortuna.

Pagelle Temptation Island 2025, Valerio si è risvegliato dalle tenebre

Continuiamo le nostre Pagelle Temptation Island 2025 con un’altra coppia. Dopo una serie di non-video, anche Valerio ha festeggiato la sua risurrezione dando il ben servito a Sarah. Il popolo web, e a dirla tutta anche noi, è convinto che si sia trattato solo di un modo per vendicarsi dopo quello che ha visto tra la fidanzata e il tentatore Salvo (Salvatore Guida), i quali sono sempre più complici nell’altro villaggio.

C’è anche chi sostiene che invece il bel Valerio si sia davvero innamorato di Ary (clicca qui per scoprire chi è), una single dall’apparenza semplice che con lui si è buttata nel mare di notte per fare un bagno romantico. Valerio ha reso pan per focaccia alla vera complicità tra Sarah e il tentatore, voto 7.

Pagelle Temptation Island 2025, Antonio fuori allenamento

Tra i fidanzati che fanno più discutere in questa edizione di Temptation Island 2025 c’è anche Antonio Panico, che nella puntata di giovedì 24 settembre ha deciso improvvisamente di doversi arrabbiare e correre nel villaggio delle fidanzate. Il tutto, nonostante non avesse visto nulla di rilevante. Valentina, infatti, sta semplicemente vivendo il suo percorso confidandosi con il tentatore su quello che sta andando male nella relazione con Antonio, ma lui, da vero premio Oscar, ha deciso di fare una corsetta scenografica nel villaggio delle fidanzate.

Uscito dal Capanno si è fermato e ad un certo punto, mosso forse dalla smania di popolarità e di qualche clip in più, ha cominciato a correre inciampando poi nella sabbia. Peccato che come ha poi ammesso, il suo fisico non gli ha permesso di andare oltre e si è fermato. Un vero attore da Oscar, che pur faticando a mantenere la parte, si dimostra il personaggio perfetto secondo le nostre Pagelle Temptation Island 2025. Antonio, voto 10 per il meme, ma un 4 per tutto il resto.