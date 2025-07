Arrivati alla fine della seconda puntata di Temptation Island 2025, è d’obbligo fare un recap di quanto accaduto attraverso le nostre pagelle. Se il primo appuntamento ci ha regalato colpi di scena, il secondo non è stato da meno e ha anche visto l’atteso ritorno di Alessio. Ma andiamo in ordine.

Sonia B e Simone: è con questa coppia che ha avuto inizio la puntata. Una coppia ormai totalmente squilibrata, in cui lui si autoelogia, ammette tradimenti e si proclama terrapiattista convinto (diventato un meme sul web), e lei fa la vittima, senza agire ed imporsi almeno una volta, neppure di fronte alle ammissioni scioccanti del fidanzato. Proprio per questo motivo, il futuro di questa coppia nel programma è imprevedibile: il loro destino sembrerebbe già scritto, ma l’impressione è che Simone e Sonia regaleranno al pubblico dei colpi di scena (e anche un po’ di rabbia). VOTO 4.

Sarah e Valerio esordiscono e danno subito spettacolo a Temptation Island 2025. Lei non ha problemi ad ammettere di aver preso caffè con vari ragazzi durante la sua relazione solo per il desiderio di farsi elogiare e sentirsi apprezzata; lui, invece, piange, si infuria, lancia pugni alla sabbia e tutte le altre scene già viste molte volte nel programma. Ma la storia è solo all’inizio e sicuramente evolverà nelle prossime settimane. Per ora rimaniamo prudenti con una sufficienza, poi si vedrà. VOTO 6.

Pagelle Temptation Island 2025 seconda puntata: Sonia M. è ancora una volta la migliore

E arriviamo alla vera coppia iconica di questa edizione: Sonia M. e Alessio. Ebbene sì, senza grande sorpresa lui si è “accordo di aver sbagliato” ed è tornato sui suoi passi, chiedendo il falò di confronto rifiutato pochi giorni prima. Il motivo del suo rifiuto? “Ero scosso e volevo parlarle a mente fredda”. Ci crediamo? No. Ha migliorato la sua situazione? Meglio sorvolare, anche perché ciò che importa è la replica di Sonia, che è stata quella che tutti i telespettatori speravano: un secco no. L’elemento vendetta, insomma, c’è stato e ha avuto il suo successo, ma la maturità di Sonia M. è stata ancora una volta la sua caratteristica predominante, perché la sua non è stata una chiusura netta al dialogo. Il confronto ci sarà ma, questa volta, con i suoi tempi. Da vera queen insomma. VOTO (per lei) 9, per lui 5.

Ultima coppia protagonista della puntata è stata quella di Denise e Marco. Lei vorrebbe al suo fianco un uomo maturo, presente in casa, che aiuta nelle faccende, disponibile al dialogo… Insomma, pretese davvero alte, soprattutto per lui che ritiene di essere maturato e di aver cambiato la sua vita per lei. Intanto, come prevedibile visto quanto accaduto nella scorsa puntata, Denise ha iniziato ad avvicinarsi a Flavio, istaurando con lui un rapporto che potrebbe regalarci sorprese. Per ora, anche in questo caso, non ci sbilanciamo troppo e aspettiamo questa evoluzione. Per la coppia un VOTO 6 di incoraggiamento.