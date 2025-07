Pagelle Temptation Island 2025: Sarah gran signora, Valerio sincero. Il falò più commovente di sempre! Voto 10.

A Temptation Island 2025 siamo nel pieno della settimana di ben tre puntate consecutive una dopo l’altra. E com’è andata questa prima serata con le coppie protagoniste del reality condotto da Filippo Bisciglia? Andiamo a scoprirlo con le pagelle dedicate alla puntata del 29 luglio.

Pagelle Temptation Island 2025, sesta puntata: Antonio e Valentina hanno mentito a tutti?

Non possiamo far altro che partire da una delle storie più strane di sempre, quella di Antonio e Valentina. Tanto caos, rumore, corse sulla spiaggia, pianti e chi più ne ha più ne metta per una proposta di matrimonio che cancella tutti i problemi. Uno scherzo quello di Antonio, di cattivo gusto secondo molti sui social e anche secondo noi.

Basti pensare che Valentina tremava dal dolore nel Capanno, sofferente nel vedere il suo fidanzato confessare sentimenti seri per la tentatrice. Poi, basta un falò e qualche fuocherello per tornare a casa insieme e sposarsi. Lei accetta come se nulla fosse e la vacanza è finita. Che abbiano recitato tutti e due a sto punto? Antonio e Valentina, voto 4.

Lacrime e pianti per Valerio e Sarah, anche loro reduci da una storia d’amore poco chiara e forse poco profonda, soprattutto negli ultimi tempi. Lui che piange al falò dispiaciuto di aver ferito i sentimenti dell’oramai ex fidanzata, e lei che pronuncia la frase choc della puntata: “Ti voglio bene lo stesso, anche se non mi ami più“.

Un falò che ha commosso anche noi, rivelatosi più maturo di quanto si potesse mai pensare. Sarah ha dimostrato di essere una vera signora, e Valerio di volerle davvero bene nonostante tutto. Quello che è palese, però, è che non si amavano ormai da molto tempo. In ogni caso questo è quello che gli spettatori di Temptation Island vogliono vedere, quindi, Valerio e Sarah voto 10.

Pagelle Temptation Island 2025, sesta puntata: Maria Concetta paga la sua gelosia

L’ultima coppia della serata è quella composta da Maria Concetta e Angelo. Una storia di sospetti, controllo, gelosia. Una storia che farebbe meglio a finire al più presto. E Maria Concetta sta ‘pagando’ tutti i suoi comportamenti con altre menzogne dato che Angelo fa di tutto per non farsi riprendere dalle telecamere quando invece dovrebbe mettersi davvero in gioco.

Illuso dell’interesse della single Marianna, non accenna a rendersi conto di essere in una relazione tossica e di uscire quindi allo scoperto dicendo quello che pensa veramente. D’altra parte Maria Concetta deve lavorare sulle sue reazioni e sulle parole irripetibili che lancia ad Angelo durante i video. Maria Concetta e Angelo, voto 6 –.