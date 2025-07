Pagelle Temptation Island 2025: Sonia torna al falò, Rosario idolo dei social, Maria Concetta supera ogni limite con parole choc.

Pagelle Temptation Island 2025: Maria Concetta bocciata senza sconti

Si conclude così la settima puntata di Temptation Island 2025, con un colpo di scena dopo l’altro. Ormai, non sappiamo più a cosa credere: anche Lucia ha architettato tutto per far ingelosire Rosario, ma una volta fuori dal programma lo ha tradito per davvero. Ma del resto, questa è la forza del reality condotto da Filippo Bisciglia. E dopo aver visto anche stasera l’esito di alcune coppie, andiamo subito a scoprire i top e i flop con le pagelle della settima puntata!

Maria Concetta rompe il silenzio su bufera web dopo Temptation Island 2025/ "Ti ammazzo? Lo dicono tutti"

Partiamo da una brutta pagina di televisione, o meglio, da un brutto esempio di donna. Maria Concetta ha sconvolto i fan che hanno notato gli insulti pesantissimi durante il falò con il fidanzato Angelo. Sono stati tanti e irripetibili, e questo non può passare inosservato soprattutto oggi, tempo in cui il pubblico viene giustamente sensibilizzato sulla violenza nella coppia e su come riconoscerla. E Angelo, intimorito, subiva quasi con paura, rimanendo convinto dell’idea di voler tornare con lei. Una dinamica tossica per tutti e due che non fa bene a nessuno. Maria Concetta, voto 1-.

Lucia e Rosario choc un mese dopo Temptation Island 2025: video single Andrea la smaschera/ Scherzo era vero?

Pagelle Temptation Island 2025: Lucia e Angelo, il sole e la luna

Lucia, cara Lucia. Quante emozioni ci hai fatto vivere stasera. Peccato che alla fine del programma sei uscita come un grande flop. Rosario ha fatto di tutto per mandare giù il boccone amaro dello scherzo (inaccettabile), e tu, fuori dal reality fai le cose di nascosto per incontrare il tentatore Andrea. Ammesso che sia tutto vero e non studiato a tavolino come molti del pubblico pensano, Lucia non ha fatto una bella figura, deludendo Rosario che stava facendo di tutto per processare le sue emozioni e accusare i colpi dopo il percorso. “L’ho visto perché non volevo che le cose venissero fuori in chat“, “Per Rosario questa è una bugia“, tutti tentativi di manipolazione che non si possono sentire. Anche Lucia, flop totale. Voto 0.

Rosario e Lucia, escono insieme da Temptation Island: falò commovente/ "Sono pronto per andare a convivere!"

Dall’altra parte, top della serata Rosario, che ha guadagnato un successo incredibile tra gli spettatori di Canale 5. Bravo, posato e riflessivo, non dice una parola fuori posto ed è sempre pronto a fare ammenda quando pensa di aver sbagliato. Un ragazzo tutto pregi, quello che la mamma vorrebbe accanto a ognuno di noi. Vola a Uomini e Donne, Rosario. Voto 10 e lode!

Pagelle Temptation Island 2025: Alessio e Sonia, vi prego, basta!

Durante la settima puntata di Temptation Island 2025 abbiamo rivisto anche Alessio e Sonia. La 48enne ha organizzato un nuovo falò, non contenta di come era finita la scorsa volta. Peccato che ha ottenuto un secco ‘no’ da parte di quello che era il suo fidanzato, il quale è convinto che i due abbiano bisogno di un po’ di tempo da separati per ritrovare sé stessi. Insomma, un buon modo per dire che “in questa pausa mi diverto un po’”, non trovate? Dopo un discorso lunghissimo, pari a un’arringa da tribunale, Alessio l’ha ri-scaricata. Alessio e Sonia, voto 6 per la simpatia: probabilmente vinceranno il record per il numero di falò in una sola edizione, dato che a quanto pare ce ne aspetta un altro.