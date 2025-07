Cos'è accaduto nella terza puntata di Temptation Island 2025 e quali sono le coppie Top e Flop dell'episodio? Ecco le nostre pagelle

Scenate, crisi di pianto, accuse e anche qualche insulto hanno caratterizzato la terza puntata di Temptation Island 2025, che ha regalato al pubblico di Canale 5 aggiornamenti su varie coppie protagoniste e, finalmente, l’attesissimo falò di confronto tra Sonia M e Alessio. Andiamo però per ordine e analizziamo, attraverso le nostre pagelle, le coppie top e flop di questo nuovo appuntamento.

Le pagelle della terza puntata di Temptation Island 2025: da Valentina e Antonio a Maria Concetta e Angelo

Quella di Valentina e Antonio è la coppia che ha raggiunto vette di trash altissime in questa puntata, soprattutto per le sfuriate messe in scena da lui. Sono bastate alcune lamentele di lei e la visione di un’esterna dai contenuti molto blandi per scatenare una furia senza freni e parole molto pesanti, culminate in una scenata dai contenuti oltre il limite. Tanto che c’è chi è arrivato a pensare che la sua sia semplicemente una messinscena. Di certo, tutto troppo, davvero. VOTO 4 (per lui).

Riflettori finalmente accesi anche su Lucia e Rosario, una coppia che promette dei contenuti importanti per gli spettatori di Temptation Island 2025. Lui, d’altronde, lo ha reso evidente già dalle poche frasi dette ai compagni d’avventura nelle precedenti puntate, puntuali e non banali, e lo ha però confermato quando è stato lui a dover fare i conti con critiche e gelosia. Lei, invece, inizia a lasciarsi andare alle lusinghe del tentatore, tentando di rimanere umile di fronte a complimenti fin troppo appassionati. Una premessa di colpi di scena. VOTO 6.

Il video di presentazioni ci aveva lasciato intendere che Maria Concetta e Angelo ci avrebbero dato soddisfazioni, e probabilmente le premesse saranno mantenute nella prossima puntata di Temptation Island. Sì, perché lui ha già lanciato l’amo alla bella Marianna, e a lei è bastato solo questo per scoppiare in un fiume di lacrime e mettere in discussione la loro relazione. “Lei è il tipo che gli piace, col cul* così, se lo prende anche mentalmente è finita”, ha ammesso lei disperata, senza capire che, se basta la prima ragazza ‘ideale’ a chiudere una relazione di anni, evidentemente il problema è un altro (ed è anche importante). VOTO 5.

Il problema di Denise e Marco e lo scontato finale di Sonia M e Alessio

Nulla di nuovo sul fronte Denise e Marco, o comunque non particolarmente interessante. Lei è chiaramente attratta da Flavio, a cui adduce anche una maturità incredibile per un ragazzo così giovane, paragonandola all’immaturità del fidanzato. Marco, invece, lancia tavoli e accuse, sottolineando di aver stravolto la sua vita per lei. Cosa manca a entrambi? Un po’ di autoanalisi. VOTO 5,5.

Il gran finale della terza puntata di Temptation Island 2025 non poteva che essere dedicato all’attesissimo falò di confronto tra Sonia M e Alessio. Un momento che prometteva scintille, addirittura annunci di gravidanze, e che è invece stato un faccia a faccia ripetitivo e a tratti scontato. Lui, credendo quasi di trovarsi nell’aula di un tribunale, ha tentato di dare una spiegazione ai dubbi avanzati sui suoi sentimenti per lei con un giro di parole ingarbugliato e pretesti campati in aria, di fronte ai quali neppure Filippo Bisciglia è riuscito a rimanere in silenzio. Poi, però, la rabbia per l’essere stato ‘trascinato via’ dal percorso a Temptation Island 2025 dopo sole poche ore dall’inizio ha preso il sopravvento, portando Sonia a comprendere l’impossibilità di riunire le loro vite dopo 8 anni insieme. Un’occasione mancata per lui, una prova di grande dignità, lucidità e intelligenza per lei. VOTO 9 per lei (incoronata regina di questa edizione anche dal web), 4 per lui.