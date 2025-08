Pagelle Temptation Island 2025: lacrime, amori e tradimenti. Sarah top, Maria Concetta e Angelo i più tossici del reality.

Pagelle Temptation Island 2025: Simone e Sonia B, un grande punto di domanda

Temptation Island 2025 ha chiuso il sipario. Anche questa stagione è stata ricca di risvolti inaspettati ma soprattutto ha raggiunto (ancora una volta) uno share incredibile, segno che il reality continua ad essere il migliore in assoluto su Canale 5. Durante l’ultima puntata trasmessa il 31 luglio abbiamo visto le coppie un mese dopo, come prosegue la loro relazione e chi si è lasciato. Passiamo dunque a scoprire i top e i flop di questa messa in onda: chi se l’è cavata meglio e chi peggio? Ecco i nostri giudizi!

"Denise Rossi nel Trono Over Uomini e Donne dopo Temptation Island 2025"/ Scelta fatta di Maria De Filippi?

Le nostre pagelle di Temptation Island 2025 partono dal colpo di scena di Simone e Sonia B che hanno svelato di aspettare un figlio dopo un mese dal viaggio nei sentimenti. I due, che erano usciti separati sono oggi più affiatati che mai. Sono tornati insieme solo per il figlio? Queste sono illazioni che non ci sentiamo di fare, soprattutto perché in mezzo al caos sta per nascere una nuova vita che si spera solo abbia due magnifici genitori con cui condividere l’esistenza. Quello che però fa storcere il naso è il cambio repentino di umore dopo un palese tradimento. Insomma, anche i dolori vanno attraversati, ignorarli non serve a nulla. In ogni caso, tanti auguri a Simone e Sonia B per la lieta notizia! Voto 8!

Sarah scoppia a piangere dopo Temptation Island: "Valerio? Lo amo ancora"/ "Volevo essere qui con lui"

Pagelle Temptation Island 2025: Alessio e Sonia re e regina del falò

“E che si fa, che devo fa?”. Vi ricorda qualcuno questa frase? Sì, stiamo parlando di Alessio e Sonia, partiti col botto e finiti col fiasco in termini di presenza scenica, se così si può chiamare. I due avvocati, che sembravano ‘spaccare’ nel programma si sono rivelati un po’ indecisi durante tutto il percorso. Li abbiamo visti più al falò che nel villaggio! In tutto ciò, Sonia M ci è ricascata in pieno e ha accettato di proseguire la relazione con il partner nonostante le frasi tristi e spiacevoli dette da lui nel reality. Che dire, oggi sognano di sposarsi, Alessio dice di aver messo la testa a posto, ma tutto pare poco credibile e freddo. Sonia M e Alessio, voto 6. Appena sufficiente.

Sarah e Valerio si sono lasciati definitivamente dopo Temptation Island 2025/ Lui sta con Ary, lei spiazza

Tra le coppie flop ci sono anche Maria Concetta e Angelo, che ancora una volta hanno portato sullo schermo tutti i loro problemi irrisolti. Possiamo dire che vincono il titolo di coppia più tossica dell’anno? Lei, che ama il controllo e non accetta nessun passo nè onesto nè falso da parte del fidanzato, e lui che quando parla manifesta un certo tremolio di paura. Entrambi hanno bisogno di allontanarsi e fare un bel lavoro di consapevolezza. Maria Concetta e Angelo, voto 5.

Pagelle Temptation Island 2025: Sarah ti vogliamo sul trono

Passiamo ora a Sarah, forse l’unica vera rivelazione di questa edizione di Temptation Island 2025. Anche durante questo sequel è scoppiata a piangere, rinnovando il suo amore per Valerio, mentre lui sta andando avanti a conoscere Ary. Probabilmente, il sentimento del fidanzato era finito ormai da tempo, ma nessuno dei due aveva mai avuto il coraggio di guardarsi in faccia e dire la verità. In ogni caso, come si legge sul web, Sarah sarebbe la tronista perfetta per Uomini e Donne e forse potrebbe riportare in auge uno di quei troni veri e autentici che non vediamo ormai da tanti anni. Sarah, voto 9.

Ricapitolando, questa edizione di Temptation Island 2025 ci ha regalato 3 coppie che continuano a stare insieme, 4 che si sono lasciate, una gravidanza, un fidanzato in coppia con la tentatrice e una proposta di matrimonio col botto. Cosa vuoi di più?