Durante la puntata di Temptation Island e poi… di lunedì 15 settembre sono state mostrate tre coppie. Siamo partiti con Ary, Sarah e Valerio per poi passare a Denise e Marco fino ad arrivare a Lucia e Rosario. Tutte e tre le coppie sono state chiacchieratissime nel reality di Filippo Bisciglia e oggi scopriamo come si sono comportate con le nostre Pagelle Temptation Island e poi… per scoprire i top e i flop della serata.

Tra i flop più grandi si annovera la finta scenetta di Rosario che finge di pensare al trono di Maria De Filippi quando come scrive un utente su X: “Ma cosa fai finta di pensare che hai gia fatto 20 chiamate con maria e raffaella e firmato il contratto e fatto la clip di presentazione“. A chi non piace il trono di Uomini e Donne? Rosario voto 5, anche se indubbiamente sarà un ottimo tronista: è la personalità adatta al dating show di Canale 5!

Pagelle Temptation Island e poi…, Valerio un confuso latin lover

Valerio Ciaffaroni ci ha stupiti con un’estate a dir poco caliente. Ary e Sarah sono rimaste esterrefatte nel sapere che non aveva condiviso le lenzuola solo con loro due, bensì, a quanto dice l’ex fidanzata è stato piuttosto chiaro che ha girato qualche locale, “donne e vino”, ha detto Sarah. Perfino Filippo Bisciglia ha confessato di non aver capito nulla dei suoi sentimenti, di quello che prova e di dove vuole dirigersi d’ora in poi, se sull’ex fidanzata o su Ary. Valerio delusione totale, voto 2.

Sarah, invece, si è dimostrata di nuovo la perfetta possibile tronista di Uomini e Donne con un carattere risoluto e allo stesso tempo estremamente buono. Dopo aver ricordato l’estate particolare di Valerio, la ragazza ha confessato che ormai è acqua passata e che ha chiuso il capitolo. E riguardo a lei, c’è chi si lamenta del trono di Rosario: “daiii che palle era per Sarah il posto da tronista non per luiii sinceramente speravo non accettasse anche se ha ragione rispetto a tutto quello che è successo . Per me Sarah lo meritava di più” Sarah, voto 9.

Pagelle Temptation Island e poi…, Lucia e i due tentatori

Anche Lucia ha affrontato questo speciale su Canale 5 e non poteva sfuggire alle nostre Pagelle Temptation Island. Anche stasera si è mostrata piuttosto confusionaria, e a dire la verità non si è capito bene con chi sia uscita e con chi sia scattato il bacio: Salvatore o Andrea? Entrambi? In ogni caso, per lei sarà durissima scoprire che Rosario sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ecco cosa scrive un utente su X: “Lucia lo andrà a corteggiare? O magari si butterà su Flavio? E comunque era una cosa abbastanza scontata“. Lucia, voto 4.