Pagelle The Couple, 1a puntata: Ilary Blasi salva il programma

Si è conclusa la prima puntata di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ed ecco le pagelle sui protagonisti del nuovo gioco. Partiamo dalla conduttrice Ilary Blasi che torna in prima serata dopo il grande successo della serie disponibile sulla piattaforma Netflix. L’assenza della Blasi si è fatta sentire e la conferma arriva seguendo la prima puntata del nuovo game show che, seppur debole, ritrova nella conduttrice il suo punto di forza. L’ironia e la simpatia di Ilary sono un toccasana e sono la chiave vincente del programma. (voto 8)

Passiamo poi alla prima coppia di concorrenti: Brigitta e Benedicta Boccoli (voto 5)che regalano una delle prove più disastrose del programma, ma c’è chi fa peggio di loro: ossia i fratelli Mileto, Danilo e Fabrizio (voto 4) dalla Puglia che non riconoscono Napoleone. Poi è la volta di Jasmine Carrisi e Pierangelo, da ex fidanzati ad amici, che hanno deciso di lanciarsi in questa nuova avventura televisiva. I due sono i concorrenti più giovani del programma e la loro effervescenza si sente sin da subito. Potrebbero regalare sorprese. (voto 6)

Pagelle The Couple: la gaffe di Elena Barolo e la complicità di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Le pagelle della prima puntata di The Couple proseguono con Elena Barolo e Thais Wiggers (voto 7), le ex veline di Striscia La Notizia e grandi amiche che hanno deciso di mettersi alla prova nel nuovo reality game show di Canale 5. Sono loro a regalare il primo momento trash della serata con Elena Barolo che confessa la sua passione per gli uccelli tra l’ilarità di Ilary Blasi e Luca Tommassini. Tra le coppie di concorrenti anche Manila Nazzaro e Stefano Oradei (voto 6,5); gli sposi dimostrano sin da subito una grandissima affinità e complicità e potrebbero nelle prossime puntate diventare una delle coppie più forti di questa prima edizione di The Couple.

Tra i concorrenti anche Antonino Spinalbese che in diretta scopre il suo partner di gioco: si tratta di Andrea Tabanelli, ex calciatore alla sua prima prova in un reality. I due pur non conoscendosi dimostrano una grande affinità vincendo la prima sfida e trionfando nella prova finale diventando i vincitori della prima puntata. Che dire: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli sono da tenere d’occhio. (voto 7). Infine le coppie di sportive: Laura Maddaloni e Giorgia Villa (voto 4) che non brillano particolarmente nella sfida e le sorelle Testa, Irma e Lucia Testa (voto 4), che in giardino regalano una delle prove peggiori.