Pagelle The Couple, 4a puntata: Antonino Spinalbese contro tutti

E’ terminata la quarta puntata di The Couple – Una vittoria per due, il reality show 5 condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Immancabili le pagelle sui protagonisti del nuovo programma. Ilary Blasi, nonostante gli ascolti poco esaltanti, è sempre sul pezzo: frizzante, ironica e pungente quando serve regala quel brio che manca ad un programma assente. (voto 8). La puntata prende il via con lo scontro tra le Sorelle Irma e Lucia Testa che durante la settimana hanno avuto un duro battibecco con Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi per le nomination. Le Sorelle Testa hanno fatto un voltafaccia che non è stato gradito nemmeno dal pubblico che le hanno eliminate al televoto. (voto 5)

Antonino Spinalbese flirt in corso con Brigitta Boccoli a The Couple?/ Lei: "se mi dovesse corteggiare..."

Le Sorelle Testa hanno avuto un duro confronto anche con Antonino Spinalbese con cui non scorre buon sangue al punto da accusarlo di essere poco sincero e di non dire le cose in faccia. Nonostante le accuse, l’ex di Belen Rodriguez mantiene la sua plomb facendo letteralmente impazzire tutti. (voto 7)

Pagelle The Couple: Pierangelo e Jasmine in crescita, l’emozione di Laura Maddaona

Le pagelle della quarta puntata di The Couple proseguono con Pierangelo e Jasmine Carrisi che superano anche la seconda nomination e a sorpresa sono anche la coppia vincitrice. L’ìnfluencer e la figlia di Albano e Loredana Lecciso sono una delle sorprese di questo programma e, puntata dopo puntata, sono sempre più in crescita candidandosi così a papabili vincitori. (voto 6) Si prosegue poi con Manila Nazzaro (voto 7) che si è nuovamente scontrata con Antonino Spinalbese dimostrando di essere una donna forte e coraggiosa. L’ex Miss Italia, infatti, non cede al fascino dell’ex di Belen Rodriguz reo di aver mangiato una fetta della sua pastiera nelle precedenti puntate. L’astio tra i due è tanto al punto di coinvolgere anche Stefano Oradei, il marito di Manila Nazzaro che difende la moglie.

Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese ai ferri corti a The Couple/ Cosa sta succedendo?

Spazio poi all’amicizia speciale nata tra Brigitta Boccoli e Antonino Spinalbese (voto 6) che nella casa sono molto complici. L’ex di Belen non ha mai nascosto il suo interesse verso l’attrice e showgirl che non nasconde di essere piacevolmente colpita dalle attenzioni dell’hair stylist. Infine un momento di grande emozione con Laura Maddaloni (voto 7) che parla del marito Clemente Russo e riabbraccia a sorpresa le figlie.