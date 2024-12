PAGELLE THE VOICE KIDS 2024: I GIUDICI PROMOSSI A PIENI VOTI!

La finale di The Voice Kids 2024 si avvicina a grandi passi: venerdì prossimo scopriremo chi riuscirà a portare a casa l’ambito premio tra i piccoli e talentuosi concorrenti in gara. Nelle pagelle della semifinale, partiamo dai giudici. Arisa merita un 10 pieno: amatissima dai concorrenti della sua squadra, sa essere dolce ed empatica con i suoi bimbi, che la ritengono la più brava di tutti e lei è davvero una coach in grado di farli sentire accolti e apprezzati. Bravissima anche nella gara, corretta e ponderata nelle decisioni, anche nelle più difficili.

Serata importante anche per Loredana Bertè (9.5) che oltre ad ascoltare con attenzione i suoi concorrenti per scegliere chi portare in finale, si emoziona tanto con Sofia, concorrente di Gigi D’Alessio, che canta la splendida “E non finisce mica il cielo” di Mia Martini. Una canzone speciale per lei, come è normale che sia, che lei accoglie con gli occhi lucidi. Clementino (9.5) è sempre un’esplosione di simpatia, energia e dolcezza, che con i bimbi non guasta mai: gentile, ironico e frizzante, è sempre l’anima centrale della serata. Grande serata anche per Gigi D’Alessio (9.5), che ha forse la squadra più forte di tutte. I suoi sono dei veri e propri giovani talenti che faranno senz’altro strada nel mondo della musica.

PAGELLE THE VOICE KIDS 2024: SOFIA EMOZIONA, CHE TALENTO ANNAMARIA!

Tra i giovani talenti di The Voice Kids 2024 che si sono esibiti durante la semifinale, non si può non menzionare Sofia con “E non finisce mica il cielo”: la sua è un’esibizione perfetta, travolgente e carica di emozione. Davvero da 10 e lode. Bravissima anche Annamaria (9), sicura nell’esibizione di “Beautiful” di Christina Aguilera: una voce, la sua, che conquista i giudici. Grande emozione anche per Francesco (9.5), concorrente di Gigi D’Alessio: il giovane talento canta “La rondine” di Mango accompagnandola con il violino, lasciando tutti a bocca aperta.