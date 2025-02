Pagelle The Voice Senior 2025, top e flop puntata 21 febbraio: Laura Gambirasi vola e Gabriele Marciano…

Divertimento, emozioni e spettacolo a The Voice Senior 2025. E, ovviamente, tantissima musica. Le pagelle delle blind audition vedono spiccare Laura Gambirasi, la concorrente bergamasca, di professione life coach, che sfodera una voce così potente da tenere testa alla sua storia: pazzesca. Voto 9. Dunque, Loredana Bertè si assicura un pezzo da novanta per la sua squadra e anche lo psicologo Gabriele Marciano non è da meno. L’omaggio ai Pink Floyd lascia il segno e vale un posto nel team di Loredana. Voto 8.

Giudizio positivo anche per Maria Castiglione, una signora dotata di grande intonazione e precisione vocale. Gigi D’Alessio fa di tutto per averla nel suo team e alla fine riesce nel suo intento. La fiducia verrà ripagata? Voto 7. Non ci convince appieno, invece, Luca Virago, che si conferma più showman che cantante. L’omaggio a Battisti resta un po’ piatto, affievolito. Voto 5.

Pagelle The Voice Senior 2025, voti dopo le blind audition

Pagelle positive per il team Clementino, che mette le basi con Luigi Lusi e Gian Vittorio Spolverato. Il coach di The Voice Senior 2025 si è aggiudicato due belle storie, ma sopratutto due talenti interessanti con cui lavorare. Dei due ci incuriosisce molto Gian Vittorio che si è esibito sulle note di A Muso duro di Bertolim commuovendo tutti. Voto 8.

Per il team Arisa sufficienza piena a Maura Susanna e Claudio Torelli. Anzi, nel caso della vicesindaca andiamo abbondantemente oltre perché ha qualità interessantissime. Uno che merita la sufficienza di incoraggiamento è senza dubbio Paolo Messori, che ha cantato Cuando Calienta el sol 2025 e che tornerà a The Voice Senior la settimana prossima per giocarsi la ‘seconda chance’ concessa da D’Alessio.

