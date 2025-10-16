Pagelle This is me 2025, prima puntata: le confessioni di Ibrahimovic, l'emozione di Flavia Pennetta e ancora i successi di Alberto Tomba

Un programma che funziona, ospiti di un certo livello, interconnessi tra loro, in blocchi non banali, con dialoghi che tengono il pubblico incollato e tante storie da raccontare. La prima puntata di This is me 2025 funziona e lo fa anche grazie agli ospiti scelti da Silvia Toffanin per l’esordio su Canale 5. Laura Pausini è la prima ad arrivare in studio: la cantante, simbolo della musica italiana nel mondo, con la sua energia travolgente riesce a conquistare lo studio, tenendo sempre alto il “mood” della serata. Si diverte, si racconta e con la sua musica allieta ancor di più una serata molto piacevole: il momento più bello arriva però quando in studio entrano le sue amiche di sempre, con le quali è cresciuta, con le quali ha creato il gruppo delle “Sincronette”. Nonostante il momento a rischio “cringe”, il siparietto è simpatico e piacevole, sotto lo sguardo attonito di Ibrahimovic. Per la Pausini il voto è un 9 pieno.

A proposito di Ibra, è lui il protagonista del blocco insieme alla Pausini. L’ex calciatore si racconta e lo fa senza filtri: dall’infanzia e l’adolescenza complicate, al razzismo e ancora al sogno di diventare un campione, poi realizzato. E, riguardo la famiglia, Ibrahimovic non nasconde quel lato un po’ tenero da papà profondamente innamorato dei suoi figli che però spera di riuscire a insegnare loro la bellezza dell’indipendenza. Anche per lui il voto un 9.

Pagelle This is me 2025, prima puntata: grande esordio per Silvia Toffanin

Nel secondo blocco di This is me 2025 ad arrivare in studio sono Gigi D’Alessio, Flavia Pennetta e Christian De Sica. Lo spazio loro riservato, in termini temporali, è leggermente minore di quello del primo blocco ma i tre riescono comunque a raccontarsi e a far emozionare. Gigi, forse quello più abituato ai salotti tv, ripercorre gli esordi e i successi della carriera (8), e lo stesso fa Christian De Sica, che ricorda anche l’amato papà, scomparso troppo presto (8.5). Per lui la Toffanin prepara una sorpresa bellissima con uno spettacolo di Bianca Guaccero che tra ballo e canto si esibisce in “New York New York”: un’artista a tutto tondo, da 10 e lode. Con loro, nello stesso blocco, anche Flavia Pennetta, che si racconta tra carriera e famiglia, facendo emozionare il pubblico: da 9.

Ultimo blocco con tre grandi campioni dello sport. Eleonora Abbagnato, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Anche per loro non mancano i ricordi del passato, tra i mille sacrifici fatti e le vittorie straordinarie. Alberto Tomba, idolo degli italiani, racconta la sua popolarità: non è abituato ai salotti televisivi e si vede ma resta pur sempre un grande campione (7.5). Deborah, invece, sembra più a suo agio (8). Eleonora Abbagnato, invece, non trattiene l’emozione e con la figlia Julia scrive una bella pagina di tv, esibendosi in uno spettacolo davvero emozionante (8.5). Infine la padrona di casa, Silvia Toffanin, che tra uno sketch e un altro si emoziona ma tiene sempre in mano le redini del programma. Un ottimo esordio, da 9.