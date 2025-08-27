Le pagelle della prima registrazione di Uomini e Donne: la tronista Cristiana non entusiasma tutti, soliti siparietti per Gemma Galgani.

Le pagelle della prima registrazione di Uomini e Donne rimandano al futuro per una promozione o una bocciatura definitiva. Molto attese erano le presentazioni dei nuovi tronisti anche se, per il momento, sono stati presentati solo in due. Flavio Ubirti è diventato tronista dopo aver conquistato tutti come tentatore di Temptation Island 2025. Per il momento, tuttavia, è rimandato: la sua presentazione, infatti, non ha entusiasmato tantissimo il web che lo aspettava da tempo. Tutti gli riconoscono un’indiscutibile bellezza ma sono in tanti ad avere dubbi sulla sua capacità di dare vita ad un tono brillante ed entusiasmante. “Bello, ma vediamo se balla”, scrivono in tanti.

Tronisti Uomini e Donne, pioggia di critiche dopo l'annuncio/ Reazione choc dei fan: chi è il favorito

Sembra molto più peperina, invece, la tronista Cristiana Anania che, tuttavia, a sua volta divide il web. Bellissima, con un lavoro come speaker in una radio locale, a 22 anni, ha deciso di accettare il trono per cercare l’amore e proprio tali caratteristiche fanno dubitare il pubblico del web. “Ma possibile che questi/e giovani/e bellissimi/e, estroversi, non trovino nessuno senza partecipare a Uomini e donne?!”, “Ma ormai chiamatelo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo…A 22 anni deve andare in TV per trovare l’amore….Chi ci crede ancora!?”, sono alcuni dei commenti sotto il video di presentazione.

Nuovi tronisti di Uomini e Donne: "Mancano due nomi"/ Chi sono e perché non sono stati ancora annunciati

Gemma Galgani e Tina Cipollari: soliti siparietti che piacciono al pubblico

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne non poteva non tornare Gemma Galgani, tra le protagoniste indiscusse della prima registrazione. La dama di Torino, oltre ad aver discusso con Arcangelo, è stata al centro di un vivace scambio di battute con Tina Cipollari che ha iniziato la stagione punzecchiando la dama. Soliti siparietti tra la dama di Torino e la bionda opinionista che, però, pur essendo ormai visti e rivisti, continuano a piacere al pubblico.

Gemma Galgani, partenza col botto: due corteggiatori a Uomini e Donne/ Attacco di Tina sul lavoro di camerier

Punto interrogativo su tutti gli altri protagonisti tornati nel parterre come Alessio Pili Stella e Agnese De Pasquale che, dopo aver provato a cercare l’amore nella scorsa stagione, proveranno ad essere più fortunati in quella che è appena cominciata.