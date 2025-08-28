Le pagelle della seconda registrazione di Uomini e Donne: Tina Cipollari continua ad essere fondamentale per lo show, parte bene Flavio Ubirti.

Le pagelle della seconda registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne non possono che promuovere Tina Cipollari. La bionda opinionista è tornata in studio super agguerrita e se durante la prima registrazione ha avuto un botta e risposta con Gemma Galgani, nella seconda ha dato vita ad un vero show contro uno dei pretendenti della stessa Gemma. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Tina ha movimentato la situazione puntando il dito contro uno dei cavalieri arrivati in trasmissione per la dama di Torino e che l’ha definita “panzerottina”.

Flavio Ubirti di Uomini e Donne: con le prime esterne conquista Tina Cipollari/ Gesto dell'opionionista

Tina ha così dato vita alla vera, pria lite della stagione perdendo le staffe quando in studio sono arrivati dei veri panzerotti. Ancora una volta, la bionda opinionista ha dimostrato di essere una colonna portante della trasmissione. Con le sue battute, le sue prese di posizioni e la sua schiettezza contribuisce non solo a movimento lo studio ma anche a creare delle dinamiche che, diversamente, non ci sarebbero.

Cinzia Paolini e Antonio, confronto e rottura a Uomini e Donne/ Perché la frequentazione è finita male

Uomini e donne: Flavio Ubirti e Cristiana Anania convincono per ora

Nella seconda registrazione della stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi si è occupata anche dei tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania, alle prese con le prime esterne. Per il momento, entrambi sono promossi avendo già eliminato alcuni pretendenti per cui non hanno provato alcun interesse e dando vita alle prime, interessanti esterne.

Tornano al trono over, invece, resta un punto interrogativo su Federico Mastrostefano la cui avventura come cavaliere è partita con un palo da parte di Rosanna Siino, tornata single dopo la fine della relazione con Giuseppe Molonia. Rimandate anche le dame tornate nel parterre per trovare l’amore come Gloria Nicoletti, Sabrina Zago e Agnese De Pasquale che, per il momento, non sono ancora uscite con dei cavalieri.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi è Federico, corteggiatore di Cristiana Anania/ Sintonia alla prima esterna