Pagelle X Factor 2025, Rob mina vagante. Delia si salva sul più bello, Viscardi saluta con onore

Pagelle X Factor 2025: i voti della quinta serata

Quinto live di X Factor 2025 tra mille emozioni. Il primo a esibirsi nella serata degli inediti è stato PierC, con Neve sporca. Un brano in stile sanremese che piace ai giudici e al pubblico, merita 7 in pagella e tanti applausi, uno dei talenti più apprezzati di questa edizione di X Factor. Tanti complimenti anche per Tomasi con la sua Tatuaggi, giovane e con grande grinta e un talento assicurato del quale ne sentiremo molto parlare, merita un 8 in pagella. La solita Delia si presenta in siciliano con il suo inedito e ruggisce ancora una volta: è da 7,5 in pagella e da applausi a scena aperta. Chi non convince del tutto è Viscardi, che con la sua Scinneme ‘a cuollo prende 5,5, ma si evolve nel corso della serata a discapito di un inedito non indimenticabile.

Spazio per Tellynonpiangere, altro giovane protagonista della corrente edizione del talent di Sky che vedrà presto il traguardo: il ragazzo merita 6,5 che equivale anche la sua grande crescita. 7,5 per Rob, una delle mine vaganti di questa edizione di X Factor e che potrebbe davvero dire la sua in vista dell’ultimo atto del programma. 7 per i giudici, tutti in coro, questa sera equilibrati e spesso allineati, un poker che funziona e che ha tenuto incollati tanti spettatori in queste settimane.

Pagelle X Factor 2025, Erocaddeo squilla

Non è stato il brillante di questa serata, ma la crescita di Erocaddeo prosegue a X Factor e questa sera si prende 6. 7 anche per la padrona di casa Giorgia e per il ritorno di Levante, che torna a calcare il palco di X Factor dove ha lavorato come giudice nel 2017.

Viscardi viene eliminato dopo un duello batticuore con Delia e chiude un percorso che avrebbe meritato forse qualcosa di più, almeno la semifinale. Giochi ancora aperti e tutto può cambiare nelle prossime due puntate.