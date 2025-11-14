Pagelle X Factor 2025 della quarta puntata Delia e Tomasi commuovono, PierC sicurezza

Pagelle X Factor 2025, quarta puntata live: Michelle e Layana eliminate

E’ una puntata infuocata dei live di X Factor, con doppia eliminazione e tutti gli artisti in gara che si sono esibiti sulle note dei brani scelti dai loro coach. PierC è stato uno dei primi a rubare la scena con Chandelier di Sia, corde del cuore toccate e 8 in pagella assicurato per il giovane della scuderia di Francesco Gabbani. eroCaddeo porta in gara il brano E penso a te di Lucio Battisti e dimostra ancora una volta la sua crescita, già messa alla prova nelle scorse settimane.

Vale 7 in pagella, ma a rubare la scena è sempre una devastante Delia, una delle grandi favorite per la vittoria di questa edizione. Una delle performance migliori della serata arriva con Rob sulle note di Bring me to life, una scarica di adrenalina e grinta che vale 8 in pagella e che scatena lo studio e il parere positivo dei coach in studio a X Factor. Michelle non ruba la scena ma prende sei. 10 all’omaggio di Giorgia al maestro Peppe Vessicchio: “La musica non si dimentica mai”.

Pagelle X Factor 2025, Erocaddeo emoziona con Battiato

EroCaddeo torna sul palco per la seconda manche e ruba la scena con La cura di Battiato, un pezzo senza tempo e che ha commosso Francesco Gabbani. Strabiliante Tomasi di Jake La Furia, il giovanissimo ha cantato I giardini di marzo di Lucio Battisti, un brano esemplare e arrangiato in maniera speciale per la serata.

Viscardi ripropone Il cielo in una stanza, una versione da 6, rivisitata in jazz e che non convince Achille Lauro. Torna poi il momento di PierC con E tu di Baglioni, altra prestazione convincente. 5 per le due eliminate nell’ Hell Factor, Michelle e Layana.

