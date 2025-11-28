Pagelle X Factor semifinale: Rob straripante, Delia grintosa. Applausi per Tomasi

Si è chiusa una semifinale di X Factor 2025 piena di emozioni che ha visto Rob, Delia, PierC e EroCaddeo approdare all’ultimo atto, che avrà luogo settimana prossima a Napoli. Ad aprire la serata è Tellynonpiangere con A Te di Jovanotti su assegnazione di Gabbani. Una prestazione da 6,5 che ha scatenato anche un dibattito acceso tra Francesco Gabbani e Achille Lauro sulle doti canore dell’artista. Tocca a Delia, che onora sempre la sua Sicilia e merita 6,5.

Rob, chi è la cantante punk di X Factor/ Fan in delirio dopo "Cento ragazze": "La Avril Lavigne italiana!"

Talento, voce, qualità, sarebbe curiosa ascoltarla in qualcosa di diverso, ad ora sembra segmentata in un mercato più regionale, sarebbe un peccato se finisse davvero così. PierC diventa Adele per una sera e regala altre emozioni, mostrando una maturità rilevante da 7,5.

Pagelle X Factor 2025 semifinale: Delia e Rob regine

Il penultimo atto di X Factor 2025 ha regalato nuove emozioni con le altre esibizioni. Da Delia a una Rob che è più di tutte un’artista in grado di dimostrare la pasta da artista internazionale: 9 in pagella

Delia, chi è l'artista di X Factor 2025/ Fa vibrare il palco con l'inedito "Sicilia Bedda" e il web si spacca

Nella seconda manche tornano in pista Delia con Sei bellissima, ruggisce, canta in italiano e vale 8 Da dimenticare la lite tra Gabbani e Achille Lauro, le tensioni erano palpabili e chissà che tra di loro non ci fosse già poco simpatia prima del programma anche se i due hanno prontamente smentito. Poi arriva la pace in diretta: un abbraccio da 6, quanto accaduto prima avrebbe meritato molto meno. Erocaddeo non incanta, ma la sua crescita nel corso delle puntate è inevitabile e c’è molto poco da dire a riguardo.: 6,5. Alla fine si prende anche la finale. Esce tra gli applausi il giovane talento Tomasi: merita 7 per il percorso.

Chi è il fidanzato di Brina Knauss?/ "Io nella musica grazie al suo aiuto": stanno ancora insieme?