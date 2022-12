Pagine d’amore a Natale/ Su Rai 2 il film con Dakota Shelby

Pagine d’amore a Natale, film di Rai 2 diretto da Alex Wright

Pagine d’amore a Natale va in onda oggi, sabato 24 dicembre, a partire dalle ore 16.35 su Rai 2. Vedremo dunque un film sentimentale prodotto tra Stati Uniti d’America e Canada nel 2018 e diretto da Alex Wright.

Spiccano tra gli interpreti di Pagine d’amore a Natale le collaborazioni di Dakota Shelby, Scottie Thompson, Erica Tremblay e Jan Bos. È stato realizzato sfruttando le reali ambientazioni di alcune località canadesi, oltre ad alcune scene girate presso la Carolina del Nord. La pellicola è inoltre tra le più apprezzate dal pubblico televisivo in merito al periodo natalizio; il progetto ha affascinato gli appassionati sia per la sceneggiatura che per il soggetto.

Pagine d’amore a Natale, la trama del film

Le protagoniste della storia di Pagine d’amore a Natale sono due donne, rispettivamente madre e figlia, di nome Sydney e Rayanne. Entrambe sono alle prese con una vita carica di sconvolgimenti e con la volontà di ripartire sotto tutti i punti di vista. La madre è ancora sconvolta dalla separazione dal marito, con Rayanne che fatica ad accettare la scelta di entrambi i genitori.

Il rapporto tra le due è comunque solido e si danno manforte a vicenda al fine di ritrovare la serenità. Dopo un periodo buio, decidono di ripartire dalle origini: si trasferiscono per un periodo presso la cittadina di Hopewell dove Sydney aveva trascorso buona parte della sua infanzia con i nonni. Spesso tornava con la famiglia nel corso delle vacanze e dal suo punto di vista poteva essere un buon modo per tornare a sorridere.

Oltre alla voglia di abbracciare le proprie radici lontano dallo stress della città, il viaggio aveva anche un altro obiettivo. La donna infatti voleva approfittare dell’eredità ricevuta per guadagnare una cospicua somma di denaro. Nello specifico, era proprietaria di una casa ormai abbandonata da tempo e la vendita sembrava la scelta più consona. Una volta arrivate in città il clima natalizio cambia le carte in tavola. Entrambe sembrano estasiate dall’atmosfera e iniziano a meditare ad un’alternativa rispetto alla cessione definitiva dell’immobile. Nel frattempo, un sorprendente incontro permetterà a Sydney di tornare a sognare. Il suo sguardo incrocerà infatti quello di Mac; sarà per lei l’inizio di una splendida storia d’amore.

