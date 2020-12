Pagine d’amore a Natale/ Su Rai 2 il film con Scottie Thompson

Oggi, giovedì 24 dicembre 2020, alle 18.50 su Rai 2 va in onda “Pagine d’amore a Natale”, film del 2018 diretto da Alex Wright. Il regista, nello stesso anno, ha diretto un’altra storia d’amore: “C’era una volta un principe”, con Megan Park, Jonathan Keltz e Kayla Wallace. Mentre nel 2017 ha diretto un’altra storia d’amore natalizia “Amore sotto il vischio”, con Alicia Witt, David Alpay e Lucie Guest. La protagonista di “Pagine d’amore a Natale” è Scottie Thompson. Precedentemente è apparsa in “Il ritmo del successo” e “Star Trek – Il futuro ha inizio”, con Eric Bana e Chris Pine. Scottie Thompson ha recitato anche in numerose serie tv come “Brotherhood – Legami di sangue”, “NCIS – Unità anticrimine” (18 episodi), “CSI – Scena del crimine” e “L’esercito delle 12 scimmie” (sette episodi).

Pagine d’amore a Natale, la trama del film

La protagonista delle “Pagine d’amore a Natale” è Sydney (Scottie Thompson) una mamma appena divorziata che cerca di dare una svolta alla sua vita. Sydney e la figlia di 8 anni Ray Anne (Erica Tremblay) si recano nella piccola cittadina di Hopewell per trascorrere le vacanze di Natale nella grande casa che la nonna le ha lasciato in eredità. Purtroppo questo sarà l’ultimo Natale che trascorreranno lì in vista dell’imminente vendita della proprietà. Ma a Hopewell si respira uno spirito natalizio fuori dal comune che conquista mamma e figlia. Per Sydney ogni angolo della città è un tuffo nel passato. La donna ama trascorre le sue giornate nella libreria di Bea (Colleen Winton), una vecchia signora che la conosce sin da quando era bambina. Tra gli scaffali pieni di libri Sydney incontra in Mac (Ryan Paevey), un insegnante di scuola elementare rimasta vedovo. L’uomo si avvicinerà sempre più a Sydney e Ray Anne…



