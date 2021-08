PAGLIACCI, OPERA RUGGERO LEONCAVALLO ARENA DI VERONA/ Diretta Rai3: dramma e…

L’opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo protagonista su Rai 3

Amore e dramma sono gli ingredienti principali di Pagliacci, l’opera di Ruggero Leoncavallo in onda questa sera su Raitre e che racconta le sofferenze d’amore di Canio, un uomo che sposando Nedda, un’orfanella che aveva salvato quando era solo una ragazzina, sarà accecato dalla gelosia arrivando a pugnalare la moglie e ad uccidere l’amante di Nedda. Un dramma d’amore che è tipico dell’opera lirica e che sarà reso ancora più suggestivo dalla scenografia costruita all’Arena di Verona. I telespettatori, dalla voce di Pippo Baudo e Antonio Di Bella saranno così trasportati in un mondo inizialmente incantato e che, nel corso della vicenda, diventerà triste e macabro per la morte di Silvio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

JOHN LENNON E YOKO ONO/ Storia di un amore leggendario dall'inizio alla tragica fine

L’opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo all’Arena di Verona



Martedì 3 agosto, in prima serata su Raitre, torna in scena la grande opera italiana. Dopo aver regalato ai telespettatori l’opera Cavalleria Rusticana che, la settimana scorsa ha incollato davanti ai teleschermi 981.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% nonostante una folta concorrenza rappresentata soprattutto dalla messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island 2021, questa sera, Raitre porta nuovamente il teatro e l’opera a casa degli italiani. La seconda serata di un ciclo che si concluderà la settimana prossima con l’Aida di Giuseppe Verdi è invece dedicata a Pagliacci, l’opera di Ruggero Leoncavallo che porterà i telespettatori ad immergersi nel mondo del teatro itinerante ricco di emozioni e colpi di scena.

DENISE ESPOSITO INCINTA FIDANZATA GIGI D'ALESSIO/ Lo renderà papà per la quinta volta

Il commento di Pippo Baudo e Antonio Di Bella

Esattamente come accaduto con Cavalleria Rusticana, anche l’opera Pagliacci, trasmessa dall’Arena di Verona, teatro all’aperto tra i più importanti nel mondo per l’opera, sarà commentata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella. La storia porterà i telespettatori ad immergersi in un mondo unico con un allestimento totalmente dedicato al grande cinema di Federico Fellini. Il tutto è stato creato in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Fellini Museum di Rimini. Sul podio, Marco Armiliato e nel cast Marina Rebeka, Yusif Eyvazov, Amartuvshin Enkhbat, Riccardo Rados, Mario Cassi, Max René Cosotti e DArio Giorgelè. La regia tv è di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Audio 2/ “Ci conosciamo dal 75, litigato? Spesso, ma mai amato la stessa donna”

La trama dell’opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo

Canio è il capocomico di una compagnia teatrale itinerante composta anche da Beppe, Tonio e Nedda, un’orfanella che Canio ha salvato quando era solo una bambina. Crescendo, Nedda ha sposato Canio, ma il loro è stato soprattutto un matrimonio nato da un sentimento di gratitudine. Nedda, infatti, è innamorata di Silvio mentre Tonio, a sua volta, ama Nedda la quale, però, l’ha rifiutato. Per vendicarsi, dopo aver ascoltato i discorsi tra Nedda e Silvio, racconta tutto a Canio il quale, però, non riesce a vedere l’amante della moglie. Canio, così, pretende che sia Nedda a fare il nome, ma la donna rifiuta e tra i due s’infiamma una discussione. Sconvolto, si prepara a portare in scena il suo personaggio di Pagliaccio interpretando un marito tradito. Calandosi perfettamente nella parte, si lascia trascinare dai veri sentimenti e torna a minacciare Nedda arrivando addirittura a pugnalarla in scena uccidendo Silvio, giunto sul palco per aiutare l’amata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA