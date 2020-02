PAGO/ “Serena Enardu? Non voglio pensare al futuro”, Fabio Testi attacca! (Gf Vip 4)

“Non voglio pensare al futuro, vivo il presente” dichiara Pago nel confessionale del Grande Fratello Vip. Il riferimento è al rapporto con Serena Enardu, entrata pochi giorni fa nella Casa come concorrente ufficiale. Il suo ingresso ha scatenato molte reazioni sul web ma anche nella Casa. Tra coloro che in Casa criticano questa storia e il comportamento di entrambi c’è Fabio Testi che trova la loro posizione adesso diversa da quella degli altri concorrenti di questa edizione e lo ammette senza peli sulla lingua. “Bella la loro storia ma di riflesso ci annebbia. Loro sono in una situazione privilegiata, perché lui si e noi no?” chiede l’attore. Alfonso Signorini non replica alla domanda ma ci scherza su “Potresti farlo anche tu con Barbara Alberti”, chiude il conduttore. (Aggiornamento di Anna Montesano)

PAGO E SERENA, AVVICINAMENTO TRA CRITICHE

Pago ha vissuto una notte hot al GF Vip 4? Il pubblico discute già di quanto accaduto l’altra notte fra lui e Serena Enardu, a breve distanza dall’ingresso dell’ex fidanzata nella Casa. La coppia, che ora sembra aver fatto pace, si è concessa infatti qualche carezza audace nel sottocoperta e la produzione ha dovuto spostare l’attenzione delle telecamere altrove. Nonostante la notte di passione, Pago è ritornato sull’argomento della rottura già la mattina successiva. “Chi mi dice che tra tre mesi non si ripropone sta crisi?”, ha chiesto a Serena, “nessuno ha mai detto e nemmeno io, che tu hai colpa di questa confusione”. Per il cantante è soprattutto una questione di fiducia: chi gli assicura che la Enardu non ricadrà presto negli stessi errori commessi a Temptation Island Vip? “Non voglio soffrire un’altra volta. Io non voglio ripassare quello che ho passato”, ha aggiunto Pago, “non voglio più stare così male”. Serena ha provato a dire la sua, ma per l’artista è importante chiarire un punto: “Se continuo a pensare a tutta questa roba qua, come sto facendo da qualche mese […] è chiaro che è difficile per me, perchè penso a quello che ho passato. Ci sono peggiori nella vita, ma non m’interessa. La sofferenza è la mia”. Intanto Paola Di Benedetto si è lanciata in una considerazione sulla performance del cantante: “Secondo me dura 3 minuti di numero. Se non ha avuto altre donne in sei mesi, quanto vuole durare? Tre minuti”. Clicca qui per guardare il video di Pago e Serena Enardu.

PAGO, IL RIAVVICINAMENTO CON SERENA ENARDU

Pago non è ancora riuscito a superare la sua confusione: il Grande Fratello Vip 4 gli ha permesso di rivedere Serena Enardu e chiarire alcuni conti rimasti in sospeso. I due infatti non si sono visti dai tempi di Temptation Island Vip, ma Serena ha comunque tentato in questi mesi di riavvicinarsi al suo ex. Complice il suo ingresso nella Casa, la donna ha subito riconquistato il cuore di Pago. Tuttavia, durante un discorso a tu per tu dopo una notte infuocata, il cantante ha fatto un lungo discorso sulla fiducia, incerto su cosa fare oppure no. Al termine del lungo ragionamento, ha cambiato idea e ha concluso: “Della fiducia me ne fo**o. E quello che succederà, succederà. Hai capito?”. Poi i due si sono concessi un lungo abbraccio: Serena era in lacrime. Non ci sono solo i conti in sospeso con la Enardu per Pago: anche il discorso Michele Cucuzza è ritornato al centro dei suoi pensieri, subito dopo la diretta dello scorso venerdì. “Io quello ho capito e quello ho fatto”, ha detto al giornalista, “tutto il resto, se quello che mi stai dicendo è la verità e ci credo… basta”. Cucuzza ha sottolineato di non parlare a vanvera e di averlo elogiato in qualsiasi situazione. “Appunto, per questo uno ci rimane male”, ha risposto Pago. “Tu mi dici che non è stato così e io ti chiedo scusa, io ho capito così. Quando è successo quello, ho guardato gli altri. La stessa cosa che ho pensato io, l’hanno pensata gli altri”, ha aggiunto. Il giornalista a quel punto ha ribadito la propria posizione, difendendo quanto ha detto e non ha detto riguardo alle nomination. A chiarire il tutto è intervenuto anche Antonio Zequila, che invece ha compreso come il giornalista abbia lodato lui e Pago come i migliori della Casa. Clicca qui per guardare il video di Pago e Michele Cucuzza.



